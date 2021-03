La pandemia causó la pérdida de millones de empleos en el mundo, afectando especialmente a las mujeres, ya que la actual crisis provocó un retroceso de más de 10 años en los niveles de participación laboral en la región, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En Chile, CORFO decidió lanzar una nueva edición de su Feria Emprendedoras, plataforma digital cuyo objetivo es “apoyar a las mujeres para que lideren sus negocios”, explicó Cecilia Valdés, gerente de asuntos corporativos de la institución.

En conversación con CNN Chile, Valdés detalló que la feria digital que se realizará entre el 23 y el 31 de marzo pretende promover “la generación de empleo, el acceso al financiamiento de las mujeres, la digitalización y todo lo que sea el emprendimiento femenino“.

La experta sostuvo que la agenda emprendedora y la realización de estas ferias “no es algo que haya surgido al azar, ni algo nuevo”. “Desde el año pasado venimos trabajando en una estrategia de equidad de género que es algo de largo plazo ya que durará entre el año 2020 y el 2030”, explicó.

Feria Emprendedoras pertenece a una de las tres líneas de apoyo a las mujeres en las que CORFO trabaja, especialmente la que se centra en el “fortalecimiento del ecosistema femenino”. “Queremos generar un entorno propicio para que se conozcan, generen una red de negocio (…) y puedan promocionar sus productos y servicios”, dijo Valdés.

“Es muy difícil recuperar el tiempo perdido y por eso este año nos hemos enfocado básicamente en tener programas de ayuda específica para las mujeres (…) Considerando ese efecto negativo que la pandemia ha tenido para la participación laboral femenina decidimos abrir líneas especiales para ellas”, resaltó.

La especialista recalcó que esta propuesta que se da en torno a la mujer también se ve reflejado al interior de CORFO. “Nosotros no podemos empezar a trabajar hacia afuera con las emprendedoras si no tenemos internamente una estructura armada consciente de todo lo que es la equidad de género y cuáles son las brechas”, sostuvo.

“Si los funcionarios públicos no visibilizamos, no conocemos y no nos damos cuenta de esto, será muy difícil generar políticas propicias para que ellas puedan tener mejor acceso y mayores oportunidades”, afirmó Valdés, quien señaló que están incorporando la perspectiva de género en el interior de la institución en varios ámbitos.