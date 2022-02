En la madrugada de este jueves se iniciaron unos bombardeos en Ucrania, luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin desplegara una “operación militar especial”. En la capital ucraniana, Kiev, se encontraba viviendo el chileno Felipe Albornoz, el cual vivía con su familia, quien en conversación con CNN Chile explicó la situación que se vive en la zona. “Estos quieren tomar Kiev e instalar la Unión Soviética acá”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que “estaba todo tranquilo la gente pensaba que Estados Unidos no iba a permitir esto”. Lo más preocupante, es que no tiene los medios para llegar a Polonia y no ha recibido ayuda del consulado chileno. “Yo no tengo los medios, pero igual voy a tratar de salir de acá. Estaba pidiendo ayuda al consulado chileno en Polonia, pero me han puesto muchos problemas. Me solicitaban el certificado de nacimiento de mi hija y no lo tengo”, sostuvo. Por último, también criticó que “a todos los demás los sacaron antes, en cambio los chilenos esperaron a último minuto y no nos ayudan”.