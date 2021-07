Según informó la Fiscalía Metropolitana Occidente, el pasado miércoles el Juzgado de Garantía de San Bernardo acogió la solicitud presentada por la fiscal Paola Zárate y ordenó la máxima medida cautelar contra Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros, imputado por las lesiones contra Fabiola Campillai.

Esto, tras haberle disparado la lacrimógena al rostro el 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo, en medio del estallido social, cuando esperaba el bus de acercamiento a su trabajo en la empresa Carozzi. El impacto le provocó ceguera, además de pérdida gusto y olfato.

En conversación con CNN Chile, Campillai comentó que “lo recibimos con mucha alegría, porque esto es lo que se debió hacer desde un principio y no haber tenido apelación, que fue lo que tuvo y desde ahí le cambiaron su medida cautelar a arresto domiciliario“.

Sin embargo, Campillai indicó que “hoy Maturana pide audiencia de nuevo, para mañana en la Corte de Apelaciones en San Miguel” y agregó que quiere que “la gente también lo sepa y nos acompañe a exigir que no le den la libertad“.

Al respecto, señaló que “encontramos descabellado, un descaro tremendo, el estar mañana revisando esto que solo ayer la magistrado sentenció“.

“Ayer estábamos muy felices pero hoy tenemos rabia, porque sentimos que todo lo que avanza vuelve a retroceder por los beneficios que le dan a él”, afirmó la mujer.

Consultada por las evidencias de una mala intención, al ocultar la información del caso, específicamente, la cámara go pro que no contenía imágenes de lo ocurrido y el informe de la Universidad de Chile que planteó que Maturana había “actuado con dolo” al disparar la lacrimógena, Campillai afirmó que “la verdad es que él no entregó su cámara, el único equipo que tiene Fiscalía es el del capitán Fernández, que venía a cargo del piquete ese día”.

Fabiola recordó además que la defensa de Maturana “trató de decir que su arma estaba descalibrada, pero se hicieron las pericias y se encontró que el arma estaba completamente buena” y afirmó que “él sabía lo que estaba haciendo, porque no puede ser que apuntara a los pies y el disparo llegara a mi cabeza (…) si hubiese estado descalibrada el arma solo son milímetros de error (…) él claramente dispara a mi cara“.

Con respecto a la ampliación de la querella, abordando también la obstrucción de la justicia y delitos de lesa humanidad, Campillai dijo que “ellos siempre han estado obstruyendo a la justicia, tanto él como los carabineros de la 14º comisaría y todos sus compañeros que estaban ese día (…) Maturana no ha facilitado esto“.

En cuanto a la protección que pudiera tener el imputado, Fabiola Campillai comentó su percepción: “claramente es así, él tiene dos abogados, peritos propios (…) algunos diputados, convencionales constituyentes, artistas y carabineros han estado reuniendo dinero para darle a ellos directamente”. Asimismo, opinó que ese apoyo se ha extendido de parte del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Camino al Senado

Por otro lado, Campillai también se refirió a su actual precandidatura al Senado, mientras busca patrocinios de manera digital en el Servel. Sobre su decisión, argumentó que “hay pocos representantes del pueblo allí en el Senado (…) necesitamos que haya gente como nosotros, gente del pueblo que pueda legislar con el pueblo y para el pueblo”.

Agregó que “hay esta búsqueda de justicia, no solo para mí, si no que también para todas las víctimas del estallido, de agentes del Estado, del Estado mismo y de todos los jóvenes que están presos por la revuelta, que son presos políticos“.

Sobre su búsqueda de firmantes para el patrocinio de su candidatura, dijo que “claramente los voy a poder juntar esas firmas, porque represento al pueblo” y detalló que “hoy tengo más de nueve mil patrocinios, creo que dentro de esta semana estaremos listos”.

En cuanto a su postulación representando a La Lista del Pueblo, comentó que las razones se deben “a la lucha que ellos llevan, que han estado en la calle, han salido desde la calle y representan nuestras demandas (…) yo soy parte de este estallido social por lo que me pasó“.

Al respecto de su apoyo a alguna candidatura presidencial, sentenció que solo apoyaría a una candidatura independiente y de la Lista del Pueblo: “no queremos a los partidos políticos, ni de presidente, ni en el Senado o la Cámara de Diputados”.

Finalmente, sobre los temas que llevaría, de ser electa Senadora, Campillai afirmó que serían “todas las leyes que beneficien a las personas que han sido víctima de este Estado“.