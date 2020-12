Reino Unido aprobó la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y tiene previsto que esté disponible en todo el país la próxima semana. Misma disposición tomó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien ordenó al gobierno que la inoculación rusa, Sputnik V, comience a distribuirse a finales de la próxima semana de forma gratuita.

En tanto, el presidente Sebastián Piñera detalló que la meta es iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del 2021 en Chile, para los grupos objetivos.

María Teresa Valenzuela, ex directora del ISP e integrante del Consejo Asesor COVID-19, y José Luis Cárdenas, director de Asuntos de Gobierno y Acceso al Mercado, del Grupo TEVA Pharmaceuticals para Latinoamérica, analizaron el escenario actual y en Conexión Global se refirieron a la carrera para crear la vacuna que combata a la pandemia.

Al respecto, la doctora enfatizó en que el desarrollo de una vacuna demora al menos 12 años. Sin embargo, Cárdenas aclaró que el contexto es nunca antes visto, por lo que el grado de atención ha permitido que los tiempos se puedan acortar. “En ningún caso se han bajado los estándares, sino que las autoridades han acompañado el proceso”, indicó.

En ese contexto, aseguró que para evitar que sean sólo los países con mayores ingresos los que puedan acceder a la cura, han habido distintos esfuerzos desde organizaciones internacionales. “Buscan aunar esfuerzos con países de altos y bajos ingresos para que exista solidaridad”, señaló.

Sin embargo, reconoce que, en general, son las naciones que cuentan con mayores ingresos las que tienden a tener más acceso a las vacunas, como Canadá, que tiene casi ocho dosis per cápita. En esa línea, lamenta que esa no sea la situación de Chile, que según él, no cuenta con gran capacidad de fabricación de vacunas

Por su parte, Valenzuela destacó que la agencia reguladora, Anamed, visita las plantas productoras ubicadas en China, por lo que se aseguran las buenas prácticas de manufactura y laboratorio. “Destacar que nuestro país, al menos, tenga la capacidad para producir”, cerró.