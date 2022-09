Una de las dudas que ha surgido tras el hackeo a los correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) es si la seguridad nacional se ve expuesta con la filtración de documentos. Según el experto en defensa y máster en guerra moderna, Richard Kouyoumdjian, aunque se trata de una gran cantidad de correos electrónicos, “la información que está ahí no es de carácter secreto; es de carácter reservado confidencial u ordinaria”.

En conversación con CNN Chile, el especialista detalló que “hay gente que le da mucha importancia a la información que salió, yo no le doy tanta. Creo que es información interesante, que te dice en qué está el Estado Mayor Conjunto y qué tipo de información circula por ahí”.

Lee también: Ministra de Defensa designa a nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto

Kouyoumdjian señaló que “este es un hackeo mucho menos grave que el que sufrió el Banco de Chile cuando se metieron al sistema de cuentas corrientes del banco, o el que sufrió el año pasado el Registro Civil cuando casi borraron las bases, que por suerte las lograron recuperar”.

“La información que ha salido hasta ahora es reservada y confidencial, no secreta; no vamos a encontrar nada ultra secreto porque la información ultra secreta de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto no está disponible online”, explicó el máster en guerra moderna.

En ese sentido, indicó que “lo que hackearon fue el sistema de servidor de correo del EMCO, no hackearon los sistemas internos ni de las instituciones de la defensa”.

Lee también: Ministra de Defensa es citada al Congreso para entregar antecedentes por el hackeo al Estado Mayor Conjunto

“Siempre existe responsabilidad política”

Respecto a los pasos a seguir, Kouyoumdjian especificó que “vamos a tener que saber y tener mucha más información relativa a la auditoria forense. Yo espero que el EMCO y el Ministerio de Defensa emplee agentes especialistas en materia de ciberseguridad y seguridad informática para determinar qué fue lo que ocurrió y cómo pasó”.

Consultado por las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que “no hay responsabilidad política en este caso, porque la ministra de Defensa, Maya Fernández, no tuvo conocimiento del hackeo hasta ahora”, Kouyoumdjian mencionó que “siempre existe la responsabilidad política“.

“En este caso, la responsabilidad política es de la ministra de Defensa: que hagas lo correcto no te quita tu responsabilidad; una cosa es ser responsable y la otra es ser culpable“, concluyó.