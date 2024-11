Ex fiscal nacional Chahuán recuerda amenazas que recibió de políticos durante investigaciones Penta, SQM y Corpesca

Sin entregar nombres, Sabas Chahuán recordó en Tolerancia Cero el tipo de presiones que recibió cuando llevaba las causas de Penta, Soquimich y Corpesca.

El Caso Hermosilla y todas sus aristas ha significado una revisión profunda de cómo opera el sistema de Justicia en nuestro país, tanto en lo que respecta al Poder Judicial como al Ministerio Público.

Sobre esto y más conversamos en Tolerancia Cero con el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien comentó lo que ha surgido tras las revelaciones de chats del abogado y también el rol que ha cumplido el actual fiscal nacional Ángel Valencia.

Haciendo una revisión de cómo fue su paso al mando del Ministerio Público, Chahuán fue consultado sobre si en alguna ocasión tuvo que enfrentar peticiones de abogados o si fue amenazado por la persecusión de ciertas causas, reconoció que sí había sido presionado en un punto de su periodo.

“A mí me amenazaron dos veces, no con matarme, pero que iba a perder el cargo”, comenzó asegurando Chahuán. “No era solo bravuconada, porque fueron de acá y de allá”, agregó, haciendo un ademán de que venían de ambos lados del espectro político. “Tenían poder”.

Chahuán hizo referencia a que esto ocurrió cuando enfrentaban los casos Penta, SQM y Corpesca.

“Uno de ellos me dijo ‘pero usted qué está haciendo, va a investigar, pero es que van a caer todos, senadores, ministros, usted también'”, recordó el ex fiscal nacional, señalando que en ese caso no insistió posteriormente.

Dentro de lo que reconoció el abogado sabemos que una de las personas era miembro del Senado.