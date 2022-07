Tras la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional y la entrega de la propuesta de nueva Constitución, el ex convencional de Renovación Nacional (RN) Luis Mayol dijo que como partido ya están organizados para “salir a nuestros territorios a informar, a contarle la gente lo que resultó de esta Constitución”.

En entrevista con Noticias Express, en CNN Chile, dijo: “Trabajamos por Chile, si bien el resultado no fue el esperado, hicimos lo que pudimos”.

Al ser consultado por la elección de la Democracia Cristiana (DC) de definirse por una opción y no dar libertad de acción, señaló que: “Es una lástima, porque la DC ha sido un partido muy importante en la vida de Chile, se puede producir una división y se está manejando mal”.

“El sector de la DC que está pidiendo la libertad de acción no fue oído, hay ocho de los 10 últimos ex presidentes (DC) que lo quieren y es una lástima”, señaló el ex convencional.

“En España, en Alemania, las constituciones tuvieron 90% de aprobación, por eso funcionan; pero una Constitución que tiene 2 o 3 puntos de diferencia quiere decir que no va a durar”, finalizó.