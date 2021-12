La infectóloga de la Universidad de Chile y ex directora de la Sociedad de Infectología, Jeannette Dabanch, conversó con CNN Chile respecto al arribo de la variante Ómicron del coronavirus a nuestro país.

De acuerdo a la experta, las medidas sanitarias conocidas hasta ahora como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico, funcionan ante cualquier mutación o variante de la enfermedad. “Lo importante ahora es decirle a la ciudadanía que hay medidas que funcionan muy bien para cualquier variante y estas son mascarilla facial, distanciamiento físico, ventilar y una muy importante, sobre todo en estos días, evitar los lugares hacinados”, dijo.

Respecto a la mutación, la experta precisó que Ómicron “nos pone en un escenario bastante complejo porque tiene todas las características de Alpha, de Delta, de Gamma y es mucho más transmisible; recién la estamos conociendo y los investigadores la están caracterizando”.

“Por lo tanto, si nos tenemos que movilizar, tiene que ser con estas medidas que ya conocemos ya, que la mascarilla y el distanciamiento son medidas archi documentadas y evaluadas y sirven para protegernos de cualquier variante, y junto con las vacunas nos permitirá salir de buena forma de esta pandemia”, agregó.

Además, sostuvo que esta variante es mucho más transmisible y capaz de infectar a un mayor número de personas, sin embargo, aún no se tiene certeza de que sea más severa. “Un individuo infectado puede contagiar a ocho personas en promedio a diferencia de Delta, que lograba infectar a seis (…) se sabe que también puede reinfectar a las personas que ya tuvieron la enfermedad e incluso escapar del sistema de defensa tanto los que se enfermaron previamente o las defensas que inducen algunas vacunas”.

Finalmente, Dabanch hizo un llamado a no olvidar que la pandemia no ha terminado. “No hay que olvidar que ya lamentablemente estamos superando los 49 mil fallecidos, me refiero a personas que han fallecido con confirmación de PCR o casos probables, por lo tanto es una situación muy compleja”, zanjó.

