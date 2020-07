La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, interpeló a las autoridades sanitarias para que se tomen las medidas pertinentes en la industria minera en medio de la crisis sanitaria, pues –según los registros de la edil- representan más del 30% de los contagios en la zona.

“No es casualidad que las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y O’Higgins, tengan los índices más altos de contagios. Estas tres regiones son, por excelencia, regiones mineras. En Antofagasta, desde hace tiempo que pedimos que se abarque a zonas que son rurales, donde están instaladas las zonas mineras y poder sumarlos a la política de mucha restricción que hay en la comuna”, señaló Rojo en entrevista con CNN Chile.

Y adelantó: “Es posible frenar las faenas mineras. Esto ya se ha hecho a través de acuerdos sindicales o negociaciones colectivas, e incluso han durado de 30 a 40 días. Chile continúa y no hay mayores inconvenientes“.

En concreto, la alcaldesa de Antofagasta solicitó que “se haga, por un par de días o por una semana completa, una paralización de la industria minera, para que la cancha sea igualitaria para todos”.

Según los registros municipales que expuso, entre el 30 a 40% de los casos activos de COVID-19 en la región estarían asociados a trabajadores estatales y privados de la minería.

“Tenemos 400 casos activos sólo en el mundo de la minería, tanto estatal como privada. Esos casos pudieron haberse prevenido si les hubiésemos sumado cuarentena a esas localidades. Estamos contra el reloj y el gobierno no ha querido escucharnos”, manifestó.

Y añadió: “Creo que el gobierno ha sido porfiado por no escuchar estas medidas, que son muy básicas, de generar cuarentenas en una industria que es muy fuerte en esta y otras regiones”.

La alcaldesa también se refirió a la situación del Hospital Regional de Antofagasta, el cual no estaría dando abasto con la necesidad de atención médica que requiere la ciudadanía. “Las cifras señalan que el hospital está colapsado. Eso nos preocupa mucho y por eso es importante que se puedan abarcar otras medidas preventivas”, sostuvo.

La edil culminó la entrevista asegurando que “la compra de más ventiladores mecánicos no sirve si no está el equipo que pueda operarlos. No está (el equipo), porque no es sólo un médico, sino que es un staff que se debe dedicar a este sistema operativo”.