“Es el signo de los tiempos” y “capitaliza el descontento”: Rodolfo Carter reflexiona sobre Johannes Kaiser

El exalcalde de La Florida abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile sus intenciones de postular a una precandidatura presidencial y analizó la aparición de nuevos liderazgos, como el de Johannes Kaiser.

Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, expresó su intención de competir en una precandidatura presidencial y comentó sobre el apoyo que la Unión Demócrata Independiente (UDI) Renovación Nacional (RN) han brindado a Evelyn Matthei como candidata para las próximas elecciones.

Consultado en Tolerancia Cero de CNN Chile sobre si alguien le ha sugerido abandonar la carrera presidencial, respondió: “Me han dicho varias veces que hay temor en su entorno de que yo pueda maltratarla como el senador Ossandón maltrató al presidente Piñera. Eso es no conocerme”.

Carter reiteró:“Es un tema muy comentado, y ustedes lo habrán escuchado. Como este señor marca poco en las encuestas, no tiene nada que perder, tiene agenda oculta, probablemente quiere ser candidato a senador en otro lado, que es la vieja política. Entonces, como no tiene nada que perder, va a hacerle daño a Evelyn, y eso es no conocerme”.

Respecto al surgimiento de figuras políticas al alero de Evelyn Matthei, como el diputado Johannes Kaiser, Carter señaló: “La oposición, o al menos Chile Vamos, no es suficientemente clara sobre qué proyecto de país quiere. Justamente por eso hay preocupación por el liderazgo de figuras como Kaiser, que capitalizan el descontento de un electorado que percibe una derecha más liberal pero ambigua”.

Sobre Kaiser, opinó: “Es el signo de los tiempos, un liderazgo muy inesperado que apela al instinto de la gente. Con esto no estoy menospreciando”.

Cuando se le consultó si valoraba positivamente o negativamente su figura, aclaró: “Desde luego tengo diferencias. Si tenía diferencias con José Antonio Kast, que al lado de Johannes es un monje benedictino, evidentemente las tengo con él. Sin embargo, no dudo de sus intenciones ni creo que no quiera lo mejor para el país. Comparto con él el sentido de urgencia”.

Postura sobre migración y seguridad

En su análisis sobre la situación actual, Rodolfo Carter enfatizó la importancia de recuperar la paz social para mantener la libertad que tanto costó alcanzar, destacando que ello implicará asumir un “costo”.

En el contexto de la crisis de seguridad, advirtió: “Vamos a tener bajas en la calle, va a morir gente, y vamos a tener grupos de delincuentes que van a enfrentar al Estado chileno. Esto no es algo que me agrade decir. Si lo hubiésemos enfrentado a tiempo, si hubiéramos detenido esta ola antes, no estaríamos ante este peligro. Vivimos en el continente más peligroso del mundo en materia de homicidio. No es África ni Asia, es América Latina. Este es el continente del narcotráfico, y los narcos, al igual que el crimen organizado, cuando son enfrentados por la autoridad, resisten. Esto no va a ser gratis”.

En cuanto a la política migratoria, Carter propone: “Lo que corresponde es terminar con todos los beneficios sociales para la migración ilegal”.