Consultado en Hoy Es Noticia, el ex director de Análisis Estratégico del gobierno de Lagos, sobre si el exmandatario estaba evaluando con antelación su retiro, señaló que "llegado a un momento en que no se siente con toda la fuerza y energía necesaria para participar ha decidido dejar esa vida pública, pero eso no significa que no va a seguir contribuyendo".