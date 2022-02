Este lunes, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó 18.148 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 10.261 corresponden a personas sintomáticas y 1.898 no presentan síntomas.

En conversación con CNN Chile, la epidemióloga Erika Retamal señaló que estos días ha habido una “mantención” en el número de casos, pero también “hay una dificultad en el acceso al testeo, ya sea por PCR o antígeno”.

Esta falta en el acceso al testeo “influye en esta disminución o estabilización de casos. No tenemos una oferta expedita de testeo, por lo tanto, hay una subvaloración del número real de casos que estamos teniendo en el país”.

Según la doctora, cerca de 4 millones de niños, niñas y adolescentes escolares volverán a clases, lo cual “aumentará la movilidad por los transportes escolares, la locomoción colectiva y los padres y madres que llevan a sus niños al colegio”.

Frente a este escenario, la jefa del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca sostuvo que “hay que estar muy atentos con los casos y con lo que se va a producir en los establecimientos educacionales en donde no hay aforo exigido por el Ministerio de Educación (Mineduc)”.

Los contagios también podrían aumentar debido al retorno a la presencialidad en universidades y trabajos. “Hay muchas personas que, a lo mejor, son COVID positivo, pero han tenido dificultades para testearse y no han podido faltar a su trabajo o tomar medidas de aislamiento adecuadas”.

Retamal recalcó que actualmente hay un predominio de la variante Ómicron. “Sin embargo, no tenemos que olvidar que en el país tenemos alrededor de 3 millones -o un poco menos- de personas que no tienen vacunación o no tienen el esquema completo con sus dosis de refuerzo y estas personas son quienes están más susceptibles y tiene riesgo de hospitalización”.

“Hay que insistir en la vacunación, ya que salva vidas y evita situaciones graves de hospitalización. Entonces, los esfuerzos -aparte de testear y aislar en forma prematura- también tienen que ir en llegar a esas personas que por algún motivo no han podido acceder a la vacunación o a las dosis de refuerzo”, cerró.