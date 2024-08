Aedo evalúa presentar acusación constitucional contra ministro Matus en septiembre: “Ha crecido mi convencimiento”

El segundo vicepresidente de la Cámara señaló en CNN Prime que ha estado consultando a abogados para presentar un libelo acusatorio contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, por no informar sobre su relación profesional con el abogado Hermosilla y el exministro Chadwick.

Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, abordó en CNN Prime las repercusiones de la entrevista del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus y las posibilidades de que enfrente un libelo acusatorio en su contra.

“Me quedé con dos impresiones: estamos frente a una relativización moral respecto de las acciones que ha realizado, y uno esperaría una reflexión distinta. Hannah Arendt llamaba esto la ‘banalidad del mal’. Esta frase me parece interesante porque, en el fondo, se refiere a cuando no hay un cuestionamiento de tus acciones, no solo del pasado, sino también del presente. Banaliza todo lo que es su actuar”, expresó el militante de la DC.

Consultado sobre cuándo presentará la acusación constitucional contra el magistrado, señaló que entre las personas de quienes está buscando asesoría destaca el abogado Jorge Correa Sutil, y sostuvo que tomará la decisión durante septiembre.

“Ha crecido mi convencimiento. La argumentación jurídica tengo que prepararla bien; no quiero presentar una acusación constitucional que sea un simple saludo a la bandera”, complementó.

“Es probable que tengamos a Chadwick declarando”

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal del Caso Penta, Manuel Guerra, donde el Ministerio Público está investigando si estos mensajes constituyen un delito, considerando que en ese entonces Guerra era el persecutor de la causa y Hermosilla le consultó sobre algunas diligencias, entre ellas si se citaría al exministro Andrés Chadwick.

“Estamos en el inicio de algo mucho peor. Por eso, cuando me preguntaste si he llegado a la convicción de presentar la acusación constitucional en septiembre, es porque durante las próximas semanas vamos a tener muchísima más información con relación a este caso”, añadió.

Respecto a la situación del exfiscal Guerra, señaló que está “sorprendido” no solo por el Caso Penta, sino también porque estuvo a cargo de la investigación sobre hechos de corrupción en municipios de la Región del Biobío, “donde pasó poco y nada“.

Por otro lado, acerca de la situación del exministro del Interior, Andrés Chadwick, tras el reportaje de Ciper, mencionó que en 2016 Hermosilla y Guerra conversaron sobre la necesidad de contactar a Chadwick para buscar una salida en el Caso Penta. “Es probable que tengamos a Chadwick declarando en la Fiscalía”, cerró.