Las tensiones en La Araucanía crecen en medio de la pandemia, un conflicto que se arrastra desde hace décadas y que, por estos días, se ha agudizado. En medio del paro de camioneros y los recientes hechos por la huelga de hambre de presos mapuche en esa región, la solución parece estar lejos todavía.

Fernando Paulsen conversó con el periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo, para analizar el conflicto en el sur de Chile y cuáles serían las posibles salidas.

Lee también: Elisa Loncón, investigadora mapuche: “Se impuso a través de todo tipo de institucionalidad un pensamiento eurocéntrico”

Considera que es necesario concederle al pueblo mapuche reconocimiento. “Lo que falta, en el caso mapuche, es que logremos tener algún espacio de poder. Los mapuches no somos actores relevantes para el Estado, tampoco para la élite política, y eso es básicamente porque no tenemos poder. No tenemos poder económico, político, cultural y tampoco social“.

Cayuqueo aspira a que “los mapuche ir acumulando cuotas de poder para lograr en el futuro ser tratados como interlocutores“.

Aseguró que el pueblo mapuche tiene “un maltrato histórico” no sólo por la élite política, sino también desde la sociedad. “Hay un menosprecio, apenas disimulado, hacia los pueblos originarios y, particularmente, hacia el mapuche en Chile“, sostuvo.

Atribuye esta situación a un problema de larga data en el país. “Ese menosprecio tiene que ver con un racismo cultural que todavía está muy presente en la sociedad chilena“, dijo.

El escritor mapuche estima que este aspecto cultural incide en el conflicto con los pueblos originarios y su solución pasa por una mejor educación.

“La violencia política mapuche existe, es real, está incluso escrita está estudiada por algunos académicos mapuche” reconoció, pero aclaró que no es generalizado. “Es un fenómeno excepcional, de las últimas décadas y minoritario en términos porcentuales, acotado a ciertos territorios y zonas de conflictos”, agregó.

Lee también: Encuesta de Greenpeace: 90% de los chilenos señala que la falta de agua es el resultado de la desigualdad social

La escalada de violencia, a su juicio, ha tenido una contraparte en los gobiernos. “Ha ganado posición en los últimos años porque hemos tenido administraciones de gobierno, no sólo torpes, sino criminales respecto de la demanda mapuche“, indicó y citó el crimen de Camilo Catrillanca ocurrido en 2018 y la Operación Huracán en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“La sordera y la miopía de las autoridades, ha ido agotando la paciencia de un pueblo que si bien es diplomático y dialogante, se ha ido aburriendo de las tomaduras de pelo”, indicó.

En cuanto a una posible solución del conflicto mapuche, Cayuqueo cree que “la salida al conflicto, cualquier conflicto o posibilidad de abordaje, debe ser político, no creo que haya otras salidas“, dijo.