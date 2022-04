La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón criticó la nominación de Tamara Agnic por parte del presidente Gabriel Boric como integrante del consejo directivo de BancoEstado, tras su desempeño como superintendenta de Pensiones, acusando que la ingeniera es “una persona que permitió que se evadieran impuestos al Fisco” por las “AFP de papel”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la parlamentaria sostuvo que “el cuestionamiento es ético y tiene implicancias legales, porque aquí hubo un fallo de la Contraloría y un pronunciamiento de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados”.

La senadora indicó que el informe de los legisladores “fue respaldado por dos diputados que hoy día son ministros de Estado: el ministro Jackson y la ministra Vallejo”.

“Si uno está hablando de entidades públicas como BancoEstado, lo que tiene que hacer es resguardar la fe pública y no puede nombrase personas que han tenido cuestionamientos de esta índole”, agregó.

Además, Rincón manifestó que, a su juicio, el tema “es muy delicado y la señal no es buena desde el punto de vista de lo que ello significa”.

“Cuando se permite que se evadan impuestos -porque eso es lo que ocurrió al final del día- con una fusión que no es tal, porque no existían estas AFP que son AFP de papel creadas al efecto de no pagar impuestos al Estado de Chile, me parece obviamente que nombrar a una persona que permitió esto no es una buena señal para el país”, continuó.

También criticó al Ejecutivo, señalando que “claramente, quienes asesoran al presidente en los nombramientos no hacen la pega, porque lo mínimo era haber recabado los antecedentes de esta situación”.

En esa línea, Rincón dijo que, tras enterarse de la nominación, puso a disposición del Gobierno los antecedentes del caso.

Finalmente, ante la defensa que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la nominación de Agnic, la parlamentaria dijo: “Si al ministro le parece que no es grave, bueno, está en su derecho calificarlo así. A mí me parece gravísimo”.