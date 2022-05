La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón valoró que el Gobierno decidiera decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la macrozona sur, pero advirtió que es necesario saber cómo se abordará de manera integral la problemática en la zona.

La noche del lunes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, anunció la implementación del Plan Buen Vivir, junto a medidas de seguridad para las regiones del Biobío y La Araucanía.

Estas últimas consideran la designación de un fiscal con dedicación preferente y el mencionado estado de emergencia para el resguardo de rutas.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Rincón dijo que la medida “es un primer paso muy importante, pero obviamente se fija un plazo el mismo Gobierno con el decreto de Estado de Excepción de 15 días -podría haberlo hecho por más tiempo- y la pregunta evidente va a ser: ¿qué pasa después de eso?, ¿vamos a seguir o no discutiendo respecto de estados de excepción o vamos a tener una agenda robusta?”.

En ese sentido, la parlamentaria recordó que “el gobierno anterior había partido con una agenda que era el Plan Araucanía, que lideró y llevó a adelante el (ex) ministro Moreno y, lamentablemente, se truncó después de lo que ocurrió con el hecho lamentable de Catrillanca y pasaron ocho meses hasta que, finalmente, el (ex) ministro Moreno deja el cargo y no se avanzó nunca más en eso”.

Es así como la senadora indicó que “acá nos anuncian un estado de excepción, nos dicen que va a haber diálogo, que van a pedir ayuda a Naciones Unidas, que va a haber compra de tierra, pero no es suficiente”.

“Necesitamos saber cómo se aborda integralmente en su multidimensionalidad el problema de Biobío, La Araucanía e, incluso, Los Ríos”, sentenció.