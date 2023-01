Ximena Ossandón, diputada de RN, se refirió en Noticias Express a la carta enviada por miembros de su coalición al presidente Gabriel Boric, expresando preocupación respecto al manejo del Gobierno en torno a las relaciones internacionales. Esto en base a las recientes polémicas con Argentina y Perú. “Es muy raro que una Cancillería esté en la palestra tanto tiempo, sobre todo con noticias que no son positivas. Van demostrando una suerte de no saber manejar bien las formas y cómo se llevan realmente las relaciones con el mundo exterior (…). Ya no puede ser que sigamos teniendo problemas con nuestros países limítrofes; que aparezcan declaraciones que no corresponden, porque no es la tónica de la Cancillería chilena, que estaba muy bien evaluada”, dijo al respecto.