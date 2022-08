Ad portas del plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre, el cientista político y académico de la Universidad Autónoma Tomás Duval fue enfático en comentar que la sociedad no está polarizada, como se menciona en distintas ocasiones, sino que son los actores de los partidos políticos quienes lo están.

A dos semanas de referéndum, diferentes encuestas dieron a conocer sus últimos sondeos, donde la opción Rechazo mantiene una ventaja sobre el Apruebo. Sin embargo, Duval descartó en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que esto, y otros aspectos políticos ocurridos, signifiquen la existencia de una polarización social.

Lee también: Paulina Vodanovic y postura de Rodrigo Valdés por el Rechazo: “No sé si él es una figura de la centroizquierda de hoy”

“Lo que pasa es que llevamos muchas elecciones seguidas, entonces, los partidos políticos y sus dirigentes están polarizados. Imagínense, en menos un año y medio hemos tenido seis o siente procesos electorales. Es decir, no han salido del proceso de polarización”, manifestó.

“Pero la sociedad no está polarizada, son los actores políticos básicamente aquellos que están polarizados. La sociedad no está polarizada ni mucho menos. Puede tener otro tipo de fracturas sociales, pero no polarización”, sentenció.