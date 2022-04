Luego que distintas encuestas de opinión revelaran que entre los consultados ha aumentado el porcentaje que rechazaría el borrador de nueva Constitución en el plebiscito de salida, la convencional constituyente Tammy Pustilnick acusó que existe una campaña de desinformación incentivada por integrantes del órgano redactor.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la abogada dijo que “no se puede negar que la percepción de la población en este momento no es la misma que hace unos meses atrás. En ese sentido, yo creo que las causas pueden ser varias: en primer lugar, efectivamente, la forma de trabajo de las comisiones me parece que en muchas de ellas no ha ayudado, porque muchas normas, por ejemplo, han sido aprobadas por mayoría y luego son devueltas en el pleno porque no tienen los dos tercios”.

“Por lo tanto, esto ha facilitado que normas que sean poco transversales hayan ocupado un amplio espacio en los medios y que eran finalmente muy polémicas. Por algo el pleno las rechazaba”, agregó.

No obstante, Pustilnick también sostuvo que, a su juicio, otra de las razones “por las cuales tenemos estos resultados de las encuestas, va en la línea de que tampoco se puede desconocer que existe una campaña de desinformación que tampoco ha ayudado. Esta campaña se ha focalizado en ciertos temas que son muy sensibles para la población, respecto de los cuales aún no se ha pronunciado el pleno”.

“También creo que es importante tener presente que las normas no se pueden ver de manera aislada, y como esto es un proceso en construcción, falta -a mi punto de vista- una visión en conjunto y para ello va a ser sumamente importante esperar el texto final. Porque sin esa mirada de conjunto en análisis de una norma en particular tomada de forma aislada, puede finalmente distorsionar la evaluación del conjunto”, precisó.

Pese a ello, y tras realizar una autocrítica respecto al proceso, la convencional manifestó que a su parecer “esa campaña de desinformación viene desde un sector de fuera de la Convención Constitucional que nunca quiso que este proceso funcionara, que es un sector del Rechazo, pero también viene dentro de la Convención Constitucional y yo creo que eso también es importante decirlo claramente: tenemos convencionales constituyentes dentro de la Convención que salen a decir afirmaciones que no son correctas o que simplemente aún todavía falta proceso para poder zanjarlas en el pleno, y eso no ayuda, por supuesto, a darle tranquilidad a las personas”.