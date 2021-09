El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, aseguró que el debate parlamentario por el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales “va a ser muy competitivo” y que, a diferencias de las tres iniciativas anteriores, el Gobierno está “completamente dando la pelea en la cancha” para que no sea aprobado.

Tras comentar en Noticias Express de CNN Chile la Ley Corta de Pensiones que presentó el Ejecutivo, la autoridad se refirió a la medida que será votada este miércoles en particular en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, Weber expresó que “nosotros como Gobierno estamos haciendo todo lo posible para detener el cuarto retiro por lo motivos que hemos expuesto: deterioro a las pensiones, aumenta el costo de vida de las personas y perjudica a los sectores más vulnerables”.

“Es una política completamente regresiva. Los sectores más vulnerables no van a poder sacar recursos de sus cuentas individuales, porque no les quedan o porque quedan muy pocos”, agregó.

Sin embargo, el subsecretario sostuvo que “esto va a ser muy competitivo” en el debate parlamentario. “Nosotros estamos haciendo los esfuerzos, pero me cuesta poder anticipar cuál va a ser el resultado”.

“A diferencia en lo que pasaba en los retiros uno, dos y tres, hoy estamos completamente dando la pelea en la cancha y estamos convencidos de que la clase política en su mayoría va a ver esto con responsabilidad, porque digamos las cosas como son: quienes apuntan al cuarto retiro tienen que sincerar su posición y tienen que decir a la ciudadanía cuáles son los verdaderos motivos que están detrás”, añadió.

Bajo ese punto, Weber dijo que, a su juicio, “no cabe duda de que hay solo dos posibles: destruir el sistema de capitalización individual o bien con fines electorales, es decir, ganar los votos para la reelección de los próximos cuatro años. Eso no es posible. No es posible decirle a la ciudadanía que el cuarto retiro va a mejorar su calidad de vida porque eso no va a ser así”.

“Yo confío en la responsabilidad de los parlamentarios en el marco y no con una mirada pequeña de la elección del día de mañana”, concluyó.