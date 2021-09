El gobierno ingresó el proyecto de ley corta de pensiones y desde la Comisión de Trabajo del Senado, donde comienza la iniciativa, señalaron que van a actuar con celeridad en la tramitación, pero que ya preparan una serie de indicaciones.

En conversación con CNN Chile, el senador Juan Pablo Letelier (PS), integrante de dicha instancia, sostuvo sobre la propuesta que “reconozcamos que cualquier aporte con fondos públicos que mejoren cobertura de un subsidio a la vejez así como un subsidio a las malas pensiones siempre es positivo”.

“El principal problemas son, primero, cómo se va a financiar esto en forma permanente y la segunda gran interrogante, y quizás la más de fondo, es por qué el gobierno fue incapaz de sacar adelante un reforma al sistema contributivo, es decir, al sistema de pensiones de la gente que trabaja”, dijo.

Lee también: Bernardo Fontaine: El PC y “los restos” de la Lista del Pueblo “tienen una enorme fiebre chavista”

“Porque este es el sistema de la pensión básica, de las personas que no tuvieron aportes a sus pensiones de vejez. El gobierno en otro proyecto propuso aumentar el aporte de los empleadores para mejorar las pensiones de los trabajadores y la pregunta es por qué se echa pie atrás en esa materia“, explicó.

Con respecto a la reforma de pensiones, el legislador sostuvo que “creo que hay seguir adelante en el proyecto de gobierno, que lo modificamos y donde el Senado votó que el 6% vaya a un Pilar de Seguridad Social”.

“El gobierno no está convencido de eso, eso hay que seguir empujándolo y por ende me gustaría que, en los meses que le queda a este gobierno, junto con sacar este subsidio reforzado para la vejez a quienes no tienen imposiciones o tienen pensiones muy bajas, seguiría tratando de tramitar el proyecto grande, a lo menos en aquella parte donde los empleadores aumentan su contribución a las pensiones de los trabajadores”, detalló.

En tanto, criticó la propuesta de ley corta dado que “están tratando de sacar adelante una ley que inyecta US$ 1.000 millones para mejorar las pensiones a dos meses de una elección donde su candidato está perdiendo, me parece que parte de su urgencia tiene que ver con la coyuntura electoral”.

Lee también: Corte de Apelaciones revocó sobreseimiento de Piñera por no usar mascarilla en actividad en Los Andes

“Lamento que sea así porque no me parece correcto que se juegue, en medio de un período electoral, con las necesidades de la gente u ofertones. Esta ley va a salir antes de fin de año, se va a poder pagar a fin de año, no me parece que lo hagan en medio de un marco electoral, me parece de mal criterio”, añadió.

Finalmente, con respecto a la tramitación del cuarto retiro, el legislador sostuvo que “en lo personal no lo encuentro prudente, no encuentro prudente que las y los trabajadores tengan que pagar el costo social de la pandemia y lo dije cuando hubo el primer, segundo y tercer retiro, pero sin duda esos contextos son distintos al actual”.

“No me cabe duda de que en medio de la pandemia, cuando había un país semi paralizado, donde había más de 2 millones fuera del mercado de trabajo o cesantes, donde no habían ingresos y donde no había el IFE que hay hoy, era muy distinto el país, yo lo apoyé porque era necesario“, sostuvo.

“En esta coyuntura es evidente que es muy distinto, considero que es muy poco prudente el seguir haciendo que los trabajadores paguen con sus fondos sus necesidades. Un cuarto retiro hoy no es prudente“, cerró.