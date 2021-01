El precandidato presidencial independiente por Chile Vamos, Sebastián Sichel, volvió a responder a la crítica recibida del escritor Rafael Gumucio a raíz de sus tatuajes.

“Soy de la época en que los tatuajes eran privilegio de la cárcel. La época en que nació Sebastian Sichel. Perdonen, pero hasta los tatuajes lindos me parecen horribles. Más horribles me parecen los lindos, si soy sincero”, escribió Gumucio en una publicación de Twitter que luego borró.

Su crítica hacía referencia a la publicación de Las Últimas Noticias en que Sichel explicó el significa de cada uno de sus tres tatuajes.

En entrevista con CNN Chile, Sichel señaló que ese tipo de declaraciones demuestran que “hay conservadores en todos lados: en la izquierda y en la derecha”.

El ex presidente de BancoEstado dijo que en Chile se ha perdido el respeto a la diversidad: “todos tienen derechos, el que quiera tener el pelo corto, el pelo largo, el que quiera tatuarse, el que no quiera tatuarse, el que quiera contar su vida o el que no quiera contarla. Hay demasiado prejuicio en la sociedad en que vivimos, yo creo en sociedades diversas”.

“Me da lo mismo si alguien se tatúa o no se tatúa, me importa su inteligencia, su integridad humana, me da lo mismo cómo se viste, me importa mucho lo que quiere para el país. Yo creo que hay algunos sectores de élite, de izquierda y de derecha, que siguen haciendo categorías de ciudadanos, si ven un tatuaje se asustan o si ven a alguien con una corbata se asustan. Prefiero mucho más sociedades libres, diversas y que valoran la diversidad, y además que no le tienen miedo a contar quién son”, agregó.

Candidatura presidencial

Por otro lado, Sichel valoró la salida de Ignacio Briones del Ministerio de Hacienda para asumir una precandidatura presidencial por Evópoli: “prefiero mucho que estén todos los candidatos declarados, que estemos compitiendo, que podamos mostrar nuestra unidad y a veces diferencias dentro de la coalición”.

El el ministro de Desarrollo Social afirmó que, por su parte, quiere ir a la primaria de Chile Vamos “por lo mismo que hice en el banco o cuando fui ministro de Desarrollo Social, básicamente por dar vuelta el mesón de la atención pública y preocuparnos más de los problemas de las personas que los mismos problemas de la política”.

Aunque reconoció que ir como independiente le ha dificultado el recibir apoyos de militantes de partidos, resaltó una ventaja: “me permite hacer un liderazgo transversal en Chile Vamos, no preocuparme tanto de mi propio partido, sino buscar una mirada más de coalición y completa, más lo que yo creo que debería ser la política chilena: menos partidos como regimientos y más grandes conglomerados que son capaces de presentar propuestas a Chile”.