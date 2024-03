Andrés Tagle, presidente del Servicio Electoral (Servel), explicó las razones por la que las próximas elecciones del mes de octubre deberían realizarse en dos jornadas.

El Gobierno acogió la petición del Servel y señaló que en los próximos días presentarán “una reforma legal que permita que la elección (…) se realice en dos días consecutivos“.

¿Qué dijo el presidente del Servel?

En entrevista con CNN Chile, Tagle explicó que en esta ocasión se llevarán a cabo cuatro elecciones en una —gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales— y que hay dos votos “muy grandes“.

“En los votos de concejales y core son más de 100 candidatos, en un tamaño como de 46×70 centímetros y muchos dobleces, por lo que estimamos que un elector va a estar en la cámara secreta por lo menos cinco minutos“, detalló.

Sin embargo, aclaró que el “verdadero problema” viene de la mano del voto obligatorio. “Pasamos de 6,4 millones de electores a 12 o 13 millones debido al voto obligatorio y la mesa no da para atender a tanta gente“, aseguró.

En esa línea, recordó que la experiencia ya se había implementado en las elecciones de 2021 durante la pandemia. A su juicio, “funcionó muy bien y si tenemos esa posibilidad de repetirlo lo podemos hacer y así solucionamos el problema”.

Ley seca

Sobre las voces que se manifiestan en contra de la medida, explicó que el fin de la norma es “facilitar el voto de los trabajadores del comercio, ya que con dos días las opciones son muchos más fáciles para que ellos puedan ir a votar y hacer los turnos necesarios”.

Por otra parte, apuntó a la ley seca, otro punto especialmente criticado por el rubro gastronómico. “Esa es una norma muy antigua. Quizás es una oportunidad para revisarla bien y ver qué justificación tiene el que no haya venta de alcohol en esos días”, dijo.

Finalmente, rechazó de forma categórica la idea de que se implementen más locales de votación. En ese sentido, explicó que hoy se está funcionando con tres mil locales y el total de recintos educacionales que informa el Ministerio de Educación, dejando fuera las universidades, son cerca de 3.700.

“De estos 3.700, nosotros tenemos que excluir las escuelas básicas porque tienen mobiliarios de niños y no podemos sentar en una silla chiquitita a las vocales durante 10 horas. Por lo tanto, no tenemos para encontrar tres mil locales adicionales, no existen en Chile“, concluyó.