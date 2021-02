Uno de los debates que se llevarán a la próxima Convención Constitucional, cuyos miembros serán elegidos el 11 de abril, es la capacidad que tenga la nueva Constitución de hacer más participativa la discusión pública, así como también la autonomía con la que lleguen a contar las regiones del país.

En Aquí Se Debate, las candidatas Roxana Cerda (IND-UDI), por el distrito 2; Flavia Torrealba (FRVS), por el distrito 4; y Enzo Varens (PS), por el distrito 1, se refirieron a este punto.

Si bien Cerda ve la elección popular de gobernadores como un primer paso hacia una mayor descentralización, Torrealba lo califica como “una humillación más”, dado que de todas formas habrá un delegado presidencial que reemplazará la figura del intendente.

“Cuando escuché la discusión de por qué había un delegado presidencial, encontré que ya estaba bueno de abusos. Este Estado unitario lo que ha generado es solamente abusos, y pregunté por qué un delegado presidencial, especialmente para el tema de las platas. Y la respuesta fue que era ‘para que los caudillos regionales no se aprovechen de esto'”, criticó la candidata regionalista verde.

Varens apunta a que Chile debiera ser un Estado regional, “pues el actual sistema descentralizado no funciona porque no existe un desarrollo equitativo entre todo el territorio nacional”. “Como Arica y Parinacota tenemos la mitad del PIB per cápita a nivel nacional. Es decir 10 mil dólares anuales. Eso no puede ser, necesitamos gobiernos regionales fuertes, con potestades efectivas”.

“Entiendo el espíritu que motiva las opiniones de los constituyentes que nos acompañan, pero creo que lo que señalan desde lo económico también generaría mayor desigualdades“, respondió la candidata de la lista Vamos por Chile. “Pertenecemos a la macro zona norte, claramente una de las mayores generadoras de los ingresos de este país por la industria de la minería”.