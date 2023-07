Romina Capetillo, influencer y experta en educación financiera, conversó con CNN Chile sobre su nuevo libro Del desorden al orden y contó que lo que la motivó a escribirlo “fue el hecho de poder entregar lo que a mí me hubiese gustado leer cuando yo estaba atravesando una crisis financiera, ya que no es fácil vivir esa experiencia, sobre todo cuando no se tiene educación financiera”.

“Soy una convencida de que si mejoramos el manejo que tenemos de nuestro dinero, también mejora nuestra calidad de vida”, dijo, y agregó que “salir de las deudas no es fácil, pero sí es posible“.