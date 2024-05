Rojo Edwards afirma que hay fiscales y jueces que son anticarabineros: “La fiscal Chong no da garantías y es de izquierda”

Con el fin de argumentar, entre otros aspectos, el ingreso de una indicación que busca reponer las competencias de la justicia militar en el proyecto de las Reglas del uso de la fuerza (RUF), el senador José Manuel Rojo Edwards (IND) comentó en entrevista con Noticias Express, de CNN Chile: “Acá hay fiscales y hay ciertos jueces que son anti carabineros y eso va mucho más allá de la fiscal (Ximena) Chong o del juez (Daniel) Urrutia. Si nosotros no le damos garantía de juicio justo a los carabineros cuando utilizan la fuerza, malamente vamos a poder vivir seguros. Si nosotros no les damos la posibilidad racionalmente la fuerza, no proporcionalmente la fuerza, malamente vamos a tener la posibilidad de vivir seguros”.

Además, sostuvo que, por ejemplo, “el problema es que la fiscal Chong no da garantías. La fiscal Chong es una fiscal que es anti carabineros, y es una fiscal derechamente de izquierda, que juzga a ciertas personas y deja libre a otras personas, y eso es lo que no puede ser. Entonces, yo no confío en la fiscal Chong”.