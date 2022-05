Como un hecho “peligroso” e imprudente calificó el alcalde de Traiguén, Ricardo Sanhueza, la eventual situación que su par de Lumaco, Richard Leonelli, acusó que existe en la comuna debido a la violencia que afecta a la Región de La Araucanía.

En entrevista con Chilevisión, Leonelli dijo tener “información no oficial, pero la gente comenta. Debido al abandono, no queda otra alternativa que tener que defender sus hogares, su patrimonio. Eso que les ha costado tanto tiempo generar. Cuando vemos un abandono como el que tenemos en la comuna de Lumaco, la sensación que hay es que no hay otra alternativa más que armarse”.

“Tengo entendido que hay gente que hace tiempo se está preparando, porque al ver que no hay una disminución de esta avalancha de asalto, emboscadas y asesinatos, la gente se va a armar. Es preocupante que un civil tenga armas para defenderse”, agregó.

En entrevista con CNN AM de CNN Chile, Sanhueza manifestó: “Me parece que es peligroso que civiles se armen cuando hay un Estado de derecho acá en Chile y no considero que sea eso algo prudente”.

“Aquí hay que ser muy criterioso en esto, hay que tener la capacidad de buscar diálogos y espacios de cercanía, pero que civiles pretendan armarse no lo considero ni justo ni bueno”.