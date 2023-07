El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) invitó a Chile Vamos a “reflexionar” sobre su posición por la reforma previsional, para que el debate avance en el Parlamento: “En el estallido, una de las demandas principales, si no la principal, era el tema de pensiones, no era el tema constitucional. El tema constitucional fue una forma que tuvimos de encausar un tema muy complejo, pero una de las demandas principales era mejorar las pensiones en Chile, y desde entonces, como sistema político, no hemos sido capaces”.

“Si no resolvemos este tema la ciudadanía y la opinión pública se va a preguntar -de manera razonable- de qué me sirve a mí la política, las conducciones, un Parlamento, un presidente o presidenta, si aquí cambian los presidentes, el Parlamento y quedamos donde mismo (…). Entonces, esto es como la seguridad: o resolvemos el tema de la seguridad de manera con acuerdos -como lo hicimos recientemente con las medidas que se están adoptando- o la opinión pública pierde fe en lo poco que puede tener en la solución de temas a través de la política”, agregó.