El senador del Partido Por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber dijo que, a su juicio, el presidente Gabriel Boric manifestó un “esfuerzo genuino” en transmitir a la ciudadanía en la Cuenta Pública 2022 que “no viene a refundarlo todo”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el también ex ministro dijo que el mandatario “hizo un esfuerzo por hacer un tono distinto”. “Eso lo percibí ayer, lo comenté inmediatamente después del discurso y creo que ha sido refrendado por la forma en que ha sido recogida de distintas opiniones, incluyendo aquellos de los más escépticos, más críticos, que valoran el tono del discurso”, agregó.

También, sostuvo que el presidente “hace un esfuerzo para marcar una diferencia con respecto a una forma de encarar, de cómo se posicionó el Frente Amplio, y el presidente Boric durante años a la mirada sobre Chile; y él dijo cosas muy importantes que, por lo menos, para gente que representa mi sector me gustan y me acomodan”.

El parlamentario dijo que estos temas son, por ejemplo, que “no se parte de cero, no es fácil gobernar. Hizo una referencia histórica entretenida que revisó todos los discursos presidenciales desde (el ex presidente) José Joaquín Pérez Mascayano hasta el presidente Piñera y se da cuenta de lo difícil que es lograr el progreso en Chile. Son actos de realismo que yo valoro”.

En ese sentido, indicó que “alguien podrá decir que es retórica, que es discurso, pero lo verbalizó”.

Lagos Weber también destacó que el mandatario realizó una autocrítica “señalando que fue extremadamente duro en sus críticas, por ejemplo, en la forma en que se abordó la pandemia del gobierno del presidente Piñera. Señaló que si fueron duros e injusto, no fue de mala fe”.

“Entonces, yo creo que hay un esfuerzo genuino de transmitirle a la opinión pública de que él no viene a refundarlo todo ni a hacer todo de nuevo”, finalizó.