Ante un eventual cambio de gabinete en marzo, el senador del Partido Por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber dijo esperar que, en el caso de que este ocurre, “nos sintamos todos debidamente representados“, junto con deslizar la idea de una alianza de gobierno.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario oficialista fue enfático en señalar que no está pidiendo “cambios de gabinete, no me corresponde”, pero “como coalición política sí espero que todos nos sintamos debidamente representados en la toma de decisiones”, agregó.

No obstante, precisó que al menos él se siente “más que bien representado con Carolina Tohá en el Gobierno”.

“Las cosas no son matemáticas”

Por otra parte, el senador comentó que “el presidente Gabriel Boric tiene claro que para gobernar, para tener un delivery, para sacar la agenda, el programa de gobierno requiere apoyo. Ese apoyo lo tiene que conseguir primero dentro de su coalición propia, luego de esta alianza amplia y además conversando con la oposición”.

De este modo, “si para eso tiene que tener un ajuste ministerial, subsecretarios, gobiernos regionales, seremías, que permitan que todas las fuerzas se desplieguen y se sientan parte del Gobierno, no tengo ninguna duda, cero duda, de que lo va a hacer”, añadió.

En ese sentido, Lagos Weber dijo que, a su juicio, “las cosas no son matemáticas ni son justo así, no tengo tampoco ninguna dificultad. Con lo que yo me quedo es con la señal política, con la voluntad de construir juntos. Yo sé que se han cometido errores y ha habido dificultades con nuestro gobierno, pero en lo grueso, en las definiciones más importantes, salvo tal vez unas más complicadas como fue el indulto, en todos los temas el presidente Gabriel Boric creo le ha dado en el claro desde el punto de vista de las decisiones medulares y que yo me he sentido representado. En todo: estado de excepción, el tema de la Macrozona Sur, en materia de delincuencia, el presupuesto que se puso para seguridad, etcétera. Todo está ahí, yo siendo que las decisiones son correctas”.

¿Una posible alianza de gobierno?

Finalmente, el senador deslizó la idea de una alianza única de gobierno entre las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

“Creo que es posible, en un aspecto amplio del progresismo, de empujar hacia entendimientos más grandes. Tal vez es prematuro hablar de una alianza única de gobierno para futuro, pero creo que hemos demostrado la madurez para poder hacerlo, que no ha sido con algunos tropiezos”, sentenció.