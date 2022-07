La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el miércoles el veto presidencial al proyecto de infraestructura crítica. La iniciativa, en palabras del Gobierno, pretendía “mejorar aspectos específicos” de la iniciativa.

En conversación con CNN Chile, el presidente de la Cámara, el diputado Raúl Soto, se refirió a los votos en contra por parte de parlamentarios del Partido Socialista y manifestó que “ya se sabía quiénes han estado en contra desde el oficialismo, tanto en el proyecto de infraestructura crítica como el estado de excepción. Eso no es sorpresa, eso estaba de cierta forma contabilizado y con los votos, estando los de Chile Vamos, se iba a aprobar, pero cuando Chile Vamos decide hacer este punto político, esto se termina cayendo”.

“Yo he sido particularmente crítico de que la centroizquierda y la izquierda sea o actué acomplejada en materia de seguridad pública porque yo creo que en un tema tan relevante y prioritario para el país, hay que actuar con menos ideología y con más sentido común”, agregó.

Consultado sobre el futuro de la coalición Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, el parlamentario respondió: “Yo creo que hoy día justamente la principal debilidad del Gobierno se ha trasladado a las coaliciones que le dan sustento político y a la falta de un diseño estratégico respecto de cuáles son las características de cada una de estas coaliciones, cómo conversan, cómo a partir de sus propias diferencias -que son legítimas y que hay que transparentar- avanzan en función de objetivos comunes que son apoyar los proyectos y el programa de gobierno del presidente Boric”.

“El Socialismo Democrático no es igual a Apruebo Dignidad. Hoy día lo que está ocurriendo es que hay una total descoordinación y los debates legislativos se dan de forma absolutamente espontanea, no hay una mayor coordinación, no hay un diseño, no hay una estrategia, y eso finalmente termina llevando a que los resultados legislativos son los que estamos viendo”, añadió.

En ese sentido, expresó que no ve una proyección a futuro de la coalición: “Yo soy absolutamente contrario a que se forme una sola coalición porque somos distintos y esa diversidad no solamente es buena, sino que es necesaria para dar más amplitud. Creo que es bueno tener amplitud y una base política lo más amplia y diversa posible, eso le da estabilidad y gobernabilidad a Chile y creo que es bueno para nosotros también diferenciarnos en aquellas cosas que tengamos algunos matices”.

“Me gustaría una segunda declaración de Lagos donde pueda manifestar su preferencia a favor del Apruebo”

Por otra parte y consultado por el arribo de la ex presidenta Michelle Bachelet al país -a horas de confirmar su respaldo a la opción Apruebo- Soto sostuvo que la figura de la ex mandataria “da esperanzas y certezas”.

“Que llegue a Chile cantando a Pablo Milanés es sin duda un segundo aire para el Apruebo y que yo creo que puede incidir favorablemente de forma bastante definitoria incluso, y esperamos que así sea”, sostuvo.

En la misma línea, manifestó que le gustaría una segunda declaración del ex presidente Ricardo Lagos a favor del Apruebo. “Creo que el presidente Lagos, con una perspectiva quizás más de Estado y que entendemos y compartimos, quiso en un primer momento poner su atención sobre el post plebiscito, el 5 de septiembre, la importancia de los acuerdos que allí se van a requerir para dar viabilidad al proceso de cambio cualquiera sea el resultado”, expresó.

“Por supuesto que me gustaría un segundo momento, una segunda declaración del presidente Lagos donde, hecho ese punto, pueda también manifestar su preferencia a favor del Apruebo. Con todas las dudas, con todos los reparos que pueda tener, y que podrán ser corregidos posteriormente por parte del Congreso Nacional”, zanjó.