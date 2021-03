Tras conocerse cómo la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) logró la autorización para interceptar el celular de Mauricio Weibel, el ex capitán Rafael Harvey recordó una entrevista concedida a CNN Chile en 2019 en la que adelantaba que “los ministros de la Corte pueden haber sido engañados”.

El lunes, Ciper dio a conocer la solicitud enviada en 2017 por la DINE al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez, para poder intervenir las comunicaciones del periodista que investigaba el millonario fraude al interior de la institución castrense.

Aunque consignaba el número telefónico de Weibel, el documento no mencionaba su nombre. En su lugar, afirmaba que las escuchas estarían dirigidas a una agente extranjera “cuyo objetivo sería la obtención de antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile en la ciudad de Santiago”.

Operación Topógrafo

La interceptación dirigida contra Weibel formaba parte de la denominada “Operación W”. Sumado a esto, otros cuatro ex miembros de la institución también vieron intervenidos sus teléfonos tras denunciar casos de corrupción en el Ejército: el ex teniente Carlos Farías Ramírez, al ex sargento Juan Pablo Díaz Pino, el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes y el capitán Rafael Harvey Valdés. Para esas escuchas, la argumentación fue el riesgo de que estuvieran filtrando documentos que pudiesen afectar la seguridad nacional.

En entrevista con CNN Chile en 2019, Harvey habló sobre la denominada “Operación Topógrafo” y dijo creer en la responsabilidad de los jueces.

“Creo que eventualmente pueden haber sido engañados en la invocación de la causal”, adelantó en esa instancia, explicando que “causal de terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, creo que ninguno de los cuatro interceptados, y menos don Mauricio, estábamos en algo así, menos por el nivel de acceso a información”.

Ante la pregunta de la periodista Mónica Rincón sobre si “¿cree que puede haber habido, como ha ocurrido en otras ocasiones, uso de pruebas falsas para convencer al magistrado de la Corte de Apelaciones que diera la autorización?”, el ahora candidato a constituyente por el D10 respondió que “me da la impresión que sí, porque insisto en que los ministros de Corte y el Poder Judicial en general, son muy responsables”.

Mira la entrevista completa acá: