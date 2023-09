El presidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, alertó sobre el difícil escenario que habría en el país en caso de concretarse el despido de cerca de seis mil funcionarios de la salud que llegaron a reforzar la red pública durante la pandemia.

“Para abordar todos los desafíos sanitarios que tenemos como país necesitamos mantenerlos, ya que ellos y ellas hace mucho tiempo que ya no están cumpliendo una labor relacionada con el COVID-19“, señaló en conversación con CNN Chile.

El pasado 31 de agosto, el Ministerio de Salud informó el fin de la Alerta Sanitaria. Con ello, de las más de 12 mil personas que fueron contratadas bajo el concepto de honorarios COVID, solo la mitad permanecerá en sus cargos debido a la disminución de recursos.

¿Qué dijo el presidente del Colmed?

De acuerdo con el líder del Colmed, los funcionarios que serán desvinculados “han aminorado una brecha histórica que tenemos de recursos humanos en el sector público. Despedirlos pone en riesgo la continuidad en los procesos de atención de muchos pacientes“.

Según Meza, sin estas personas es “imposible” abordar la disminución de las listas de espera y otros desafíos del país en materia de salud. “Todos los estamentos coincidimos (…) y tenemos la certeza de que esto claramente va a deteriorar la calidad de la atención brindada“.

Este jueves, los representantes de las directivas de los colegios profesionales de la salud entregaron una carta al presidente Gabriel Boric en la que le pidieron reconsiderar la medida y hacer un “esfuerzo presupuestario adicional”.

“Todos los funcionarios de la salud, los que firmamos la carta y los que buscan otras vías de movilización, coincidimos en que (…) necesitamos esas más de seis mil personas para cumplir con las promesas de campaña que hizo el mismo presidente“, agregó.

“Boric ofreció muchas cosas, prometió muchas cosas, pero sin estos seis mil y tantos funcionarios que vienen a saldar una deuda histórica en términos de recursos humanos, es imposible tratar de abordar con seriedad todos los desafíos sanitarios que tenemos“, sostuvo.

Finalmente, se refirió al aumento del 8,1% en salud propuesto por el Gobierno para 2024. “La pregunta que le hacemos al presidente es si él cree que con ese 8,1% de aumento del presupuesto se podrán solucionar los compromisos que hizo a la comunidad“.

“Si el mandatario no está en condiciones de hacer un esfuerzo adicional para esto, entonces que él nos instruya qué cosas debemos priorizar y que la comunidad sepa perfectamente de antemano qué cosas no le vamos a poder ofrecer para que no nos culpen ni nos responsabilicen de esto“, cerró.