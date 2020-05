Finalmente uno de los cambios que hizo el Senado al proyecto de reforma constitucional que busca reducir la dieta parlamentaria no obtuvo el quórum para ser aprobado, por lo que su tramitación pasará a Comisión Mixta para ser resuelta.

Sobre esta iniciativa, el diputado independiente Pepe Auth precisó que más que un rechazo, lo que pasó este martes en la Cámara Baja fue una falta de apoyo, además de asegurar que “es falso” que esta norma tomará 6 años en aplicarse realmente, como señaló el parlamentario Giorgio Jackson.

“El sistema de Alta Dirección Pública, si por ley se le otorga la facultad, en 30 días lo va a hacer. Giorgio está hablando del organismo que más tarde, cada cuatro años, va a fijar el monto de la dieta y los salarios respectivos”, afirmó Auth.

Por otro lado, el diputado aseguró que existe una ilusión entre algunos parlamentarios depositada en esta reforma, pues les permitiría recuperar la confianza de la gente: “La ilusión de muchos es que con el gesto, sacrificial para muchos, de rebaja de la dieta, van a recuperar la adhesión y valoración popular. Francamente, si pasas de seis millones a tres millones, seguirás siendo del 1% más rico“.

En 2014, cuando la iniciativa fue ingresada a su tramitación, el diputado se mantuvo contrario a su aprobación, algo que calificó como una equivocación, aunque indicó que sí realizó gestiones para llevar a cabo una rebaja.

“Cometí el error en 2014 de no justipreciar la sensibilidad de la opinión pública respecto del monto de la dieta. E hice un chiste, un humor por supuesto que me salió por la culata. Y no es que no fuera partidario, yo le propuse a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera que cumpliera el mandato que nosotros mismos habíamos establecido de que el aumento de parlamentarios no le significara al país un mayor costo, por lo tanto le propuse la rebaja”, señaló.

Finalmente, comentó que “es un tema real la distancia entre los representantes y los representados”, por lo que espera que la dieta parlamentaria tenga una rebaja a través de esta reforma, actualmente en Comisión Mixta.

