Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados ratificó en su mayoría las modificaciones que el Senado realizó al proyecto de reforma constitucional que busca regular la dieta parlamentaria y otras remuneraciones. Sin embargo, dada la negativa respecto a una de sus indicaciones, este continuará su tramitación en Comisión Mixta.

En concreto, la indicación fija la rebaja transitoria de los montos que ganan los legisladores mientras se conforma un organismo autónomo que se dedique a esa tarea. La idea del Senado era que este órgano fuera el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), idea respaldada por Chile Vamos y miembros de la DC y el PPD.

Esta indicación contraviene los fundamentos de la iniciativa, que en su origen contempla una rebaja transitoria de un 50% de los sueldos, sin tener que pasar por el consejo de la ADP.

Dieta y asignación parlamentaria

Lo que llamamos la dieta parlamentaria es el sueldo que reciben los congresistas, que equivale al de ministros de Estado y actualmente supera los $9.3 millones bruto. No confundir con el de las asignaciones parlamentarias, dinero destinado al desarrollo de sus labores como viáticos, asesorías y arriendo de oficinas.

El sueldo de un parlamentario, que tras descuentos quedaría en cerca de $6 millones, equivale a 33 sueldos mínimo, situando a los parlamentarios chilenos como los mejores pagados de la OCDE.

Comisión Mixta

Dadas las diferencias entre lo planteado por el Senado y lo debatido por la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ser revisada en una Comisión Mixta compuesta por los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Leonardo Soto (PS), Matías Walker (DC), Gabriel Boric (CS) y Paulina Núñez (RN).

Esta comisión deberá determinar el mecanismo transitorio que operará para determinar la rebaja de los parlamentarios.

Análisis de uno de sus autores

El diputado Giorgio Jackson (RD) fue uno de los principales promotores de la iniciativa que busca rebajar los sueldos de los parlamentarios, junto a Gabriel Boric (CS).

En conversación con CNN Chile, el legislador detalló cómo ha sido el arduo debate para que la reforma constitucional avance en sus seis años de tramitación, la cual ha estado marcada por el estallido social.

“La correlación de fuerzas en estos temas es bien dinámica. Cuando presentamos el proyecto en 2014 teníamos muy poca correlación de fuerzas, e incluso después aunque sumáramos no éramos suficiente para poder obtener los 3/5 que se necesitan para hacer una modificación constitucional. (…) Una vez que existió la revolución social del 18 de octubre permitió que fuera unánime la modificación“, aseguró el diputado.

Además, el parlamentario afirmó que pasarán al menos otros seis años antes que esta norma tenga realmente un efecto, dada la forma en que esta iniciativa quedó tras su tramitación. Esto en lo que respecta a su arista permanente, sobre lo cual ya habría acuerdo tras la votación de hoy en la Cámara.

En lo que respecta a lo transitorio, aún no hay consenso: “Lo que dijimos es que no puede ser que quede el Consejo de la Alta Dirección Pública sin ningún tipo de mandato más que la escala única de sueldos de la administración del Estado“.

Para el diputado este sería un problema dado que bajo esta sola regla el consejo de la ADP sólo determinará que un ministro no podrá ganar menos que un subsecretario, quien a su vez no podrá ganar menos que un subordinado. “Esa persona hoy día están ganando cerca de $8 millones, por lo tanto un sueldo de un subsecretario, y por lo tanto de un ministro, no podría ser menor a esos $8 millones“. De esta manera, como los diputados ganan lo mismo que los ministros, esta norma no tendría mayor efecto durante su transitoriedad.

“Era mentirle a la gente el que hoy día se estuviese aprobando la rebaja parlamentaria”, agregó el miembro del Frente Amplio.