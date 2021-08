Esta semana, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, confirmó que su bancada de parlamentarios no cuenta con libertad de acción para apoyar a otro candidato que no sea Sebastián Sichel de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

En ese sentido, la diputada Paulina Núñez (RN) aseguró en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que “cuando un partido ya tiene un candidato, abrirse a la posibilidad de tener libertad de acción no es la mejor decisión, lo vimos en la primaria”.

La parlamentaria se refirió particularmente a la solicitud de libertad de acción que hicieron algunos miembros del partido para apoyar la candidatura de José Antonio Kast: “la libertad de acción lo que busca es evitar sanciones a quienes terminen apoyando a otro candidato (…) no creo que estemos en un momento de andar aplicando sanciones”.

La ex vicepresidenta de RN sostuvo que “si no actuamos todos detrás de Sebastián Sichel, que es el candidato único del sector, no vamos a tener buenos resultados en noviembre”.

Lee también: Maldonado: “Si gano consulta, exigiré pacto parlamentario depurado de personas vinculadas a casos de dinero y política”

La parlamentaria también tuvo palabras ante una eventual negociación con el Partido Republicano para que Jose Antonio Kast no participe de la primera vuelta. “José Antonio Kast va a tratar de competir para acompañar a sus candidatos al Parlamento y de esa forma tener una mejor campaña o más apoyos”, dijo Núñez. “Es importante que entienda, que no se puede repetir la historia de la gobernación de la Región Metropolitana, que no se pase a segunda vuelta porque él saque una votación que le reste a Sebastian Sichel”, complementó.

La militante de RN reflexionó sobre las relaciones al interior del partido luego de la primaria presidencial, donde algunos parlamentarios se desmarcaron del candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, para sumarse a la del candidato independiente. “Yo creo que deja las relaciones dolidas, quebradas, porque no fue una decisión tomada entre cuatro paredes, fue una decisión del Consejo General”.

Por último, se refirió a los posibles acercamientos entre Mario Desbordes y Sebastián Sichel: “han habido acercamientos, Mario Desbordes está dispuesto para sumarse y apoyar la candidatura única con mucha fuerza, las conversaciones que han habido pueden ir ayudando. Esperamos una señal concreta de Sebastián Sichel”.