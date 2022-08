La senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, afirmó que en la colectividad están “muy resueltos en avanzar hacia una nueva Constitución” en caso de que gane la opción Rechazo en el plebiscito de salida de este domingo 4 de septiembre.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la parlamentaria indicó no ha “escuchado a nadie (de Renovación Nacional) que quiera quedarse en la situación actual, porque evidentemente, si gana el Rechazo el domingo, lógicamente que la Constitución que está vigente sigue vigente, porque no nos podemos quedar con un vacío legislativo, pero eso no quita que el Gobierno en las horas y días posteriores presente esta reforma que evidentemente ha ido conversando -incluso durante estos días- para ver qué camino se sigue”.

Lee también: Diego Ibáñez: “Chile necesita una nueva Constitución, pero si gana el Rechazo tenemos menos certeza de que eso ocurra”

En ese sentido, Núñez dijo que “lo que no puede ocurrir es que no le demos certezas a la ciudadanía después del resultado del domingo y se alarguen las conversaciones. Que sea dentro del propio Congreso donde se puedan zanjar algunas diferencias o nuevos acuerdos que puedan existir, pero nosotros estamos muy resueltos desde la mesa directiva del partido -y en mi caso, evidentemente, hablo por los senadores- de avanzar hacia una nueva Constitución en el caso de que gane el Rechazo este próximo domingo”.

“Eso no está en duda al menos desde nuestro sector o partido”, sentenció.