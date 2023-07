Ante los resultados de la última encuesta Casen 2022, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, comentó a CNN Chile: “El presidente Boric lo puso en los mismos términos: esta es una muy buena noticia, pero todavía hay que hacer la pega para ese 1.300.000 personas que, en un país de altos ingresos como el nuestro, es muy injusto que estén viviendo esa situación”. En ese sentido, indicó que “tenemos un país con US$ 20 mil per cápita de producción, y que no llega de igual modo a todos”.