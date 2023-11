En entrevista exclusiva para CNN Chile, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, abordó el futuro de Argentina tras el balotaje de este domingo 19 de noviembre, día en que el país vecino decidirá quién será su próximo presidente: Sergio Massa (Unión por la Patria) o Javier Milei (La Libertad Avanza).

Tras quedar fuera de la contienda en las elecciones generales de Argentina del domingo 22 de octubre, Bullrich anunció su respaldo a Milei. “La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales”, dijo Bullrich en esa oportunidad. “La Argentina, desde nuestro punto de vista, no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista de la mano de Sergio Massa”, añadió.

Hoy, en conversación con Mónica Rincón, la excandidata abordó lo que sería un triunfo hipotético de Javier Milei, señalando que hace muchos años Argentina está en una “gran contradicción”, y es que cada vez que hay un gobierno distinto al peronismo o al Kirchnerismo, “le ponen palos en la rueda, le impiden gobernar, le hacen paros y le sacan los piqueteros a la calle. Es una práctica muy permanente del peronismo y, en este caso, de Massa, con lo cual hay que defenderse de eso”.

De todas maneras, aseguró que “esta vez va a haber una ciudadanía activa que no se va a dejar robar por el Gobierno”.

Consultada sobre si los argentinos se van a movilizar, Bullrich sostuvo que lo harán “favor de la democracia, porque si alguien gana una elección y empieza al otro día la violencia, los paros, el impedimento, bueno, la gente está harta, harta de que cada vez que la Argentina se quiera cambiar, están los que defienden sus intereses y empiezan a copar la Avenida 9 de julio, hacen piquetes, huelgas permanentes. Hay un hartazgo muy fuerte”.

“Nosotros no podemos seguir viviendo con las reglas de minorías que extorsionan, hay que terminar con esta extorsión, por supuesto que no es reprimiendo todos los días, (es) poniendo reglas y que esas reglas se cumplan y que haya consecuencias. La consecuencia tiene que ser que haya cambios en el Código Penal, que haya cambios, sanciones penales (…), porque realmente no se puede vivir en un desorden total y absoluto“, sentenció.

Respaldo de Bachelet a Massa: “No se entrometan en las elecciones internas”

La excandidata presidencial también fue crítica por el apoyo que entregó la expresidenta Michelle Bachelet a Sergio Massa.

“Lo raro es que los presidentes apoyen presidentes, lo razonable (…) es que no se entrometan en las elecciones internas”, recalcó.

Bullrich dijo que Bachelet “siempre tendrá una mirada mucho más socialdemócrata, y si hay algo lejano a ese pensamiento es el peronismo. El peronismo tiene una ideología cambiante, un día puede estar en la derecha y otro día puede estar en la izquierda, y lo que le da vida al peronismo es el poder por el poder“.

“Entonces, una persona que tiene una idea más clara porque apoya a Massa, que es una persona que su único objetivo es el poder; no ha visto Michelle Bachelet lo que ha sido la práctica del peronismo“, concluyó.

Acusaciones de fraude

Luego de las elecciones del 22 de octubre, Javier Milei aseguró que hubo “irregularidades” durante el escrutinio, al tiempo que puso en duda la veracidad del resultado. Además, afirmó que las elecciones no fueron limpias.

Bajo ese contexto, Patricia Bullrich aclaró: “Argentina en general lo que tiene son malas prácticas, se roban boletas, se las llevan al cuarto oscuro, pero no es un país que ha tenido en los 40 años de democracia prácticas fraudulentas, donde uno puede decir ‘el fraude ganó esta elección'”.

“Hay desprolijidades, pero en general después, cuando se va al momento definitivo, el escrutinio definitivo, eso se arregla”, recalcó.

Con todo, sostuvo que “sea quien sea el que gane y sea quien sea el que pierda, tiene que aceptar el resultado”.

Falta de apoyo de la coalición

En relación con los apoyos desde su coalición para la elección general, Bullrich reconoció que no se sintió respaldada como debía.

Consultada por los guiños que el expresidente Mauricio Macri hizo a Javier Milei, respondió que “Macri me apoyó, en algún momento él planteó que el cambio era más amplio de lo que podíamos representar nosotros, pero siempre sentí el apoyo de él“.