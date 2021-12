De cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre, la analista política y académica de la Universidad de Santiago (Usach) Pamela Figueroa manifestó que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, “ha tenido un importante liderazgo” en mostrar que el cambio es con un “modelo gradual y con alianzas políticas”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la especialista se refirió al respaldo que la ex presidenta Michelle Bachelet le dio al diputado de Convergencia Social (CS) y cómo otras figuras y partidos de la ex Nueva Mayoría se han sumado o apoyado su campaña presidencial.

Lee también: Allamand: “No vemos inconveniente en que la ex presidenta Bachelet exprese su preferencia electoral”

“Yo creo que Gabriel Boric tiene un liderazgo bien interesante en su sector, en lo que fue el Frente Amplio o Apruebo Dignidad, porque él siempre busca ampliar la coalición”, dijo Figueroa.

Bajo ese punto, explicó que “la señal que él hace al acercarse a la ex Concertación y a la Nueva Mayoría es mostrar que para poder gobernar se requiere una alianza política amplia y eso necesita hacerse con la centroizquierda, con los sectores progresistas que ya han tenido experiencia de gobierno en Chile y me imagino que no necesariamente todos los integrantes de Apruebo Dignidad, todos los partidos que componen ese conglomerado tienen la misma evaluación, pero sí me parece que Gabriel Boric ha tenido un importante liderazgo en mostrar que el camino de cambio, de transformaciones que podría tener Chile es a través de un modelo gradual y con alianzas políticas amplias, que es muy similar a lo que hizo Michelle Bachelet en su segundo mandato”.