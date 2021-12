Parlamentarios de Renovación Nacional enviaron un oficio hasta la Cancillería para que se pronunciara sobre el apoyo que entregó la ex presidenta Michelle Bachelet a Gabriel Boric, e informara de esta situación al secretario general de la ONU, António Gutérres.

Ante esto, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, manifestó que desde la Cancillería “no vemos inconveniente” en que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU manifieste su preferencia electoral.

“Nosotros desde la Cancillería no tenemos, no vemos inconveniente en que la ex presidenta Bachelet, como cualquier chilena o chileno, exprese su preferencia electoral frente a una elección tan importante como la que tenemos el próximo domingo”, dijo en un punto de prensa.

Lee también: Secretaría General de la ONU “no tiene comentarios” tras anuncio de Bachelet sobre Boric

Consultado sobre si se tomarán acciones respecto a este tema, Allamand reiteró que “no tenemos reparo con que la ex presidenta Bachelet haya formulado o haya hecho explícita una preferencia electoral que, por lo demás, como señaló el ministro secretario general de Gobierno, era de alguna manera, de presumir”.

Desde la Secretaría General de la ONU, la portavoz Stéphanie Dujarric respondió sobre este tema, manifestando que “no tenemos comentarios sobre lo que dijo la Sra. Bachelet”, consigna La Tercera.