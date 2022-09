Tras el caso que provocó la renuncia de la ex ministra Jeanette Vega, Pablo Urquízar, ex coordinador nacional para la Macrozona Sur, dijo a Noticias Express de CNN Chile que, a su parecer, “la realidad es que el Estado tiene que ser coherente frente a las víctimas y la coherencia dice relación con quién es el enemigo común y el enemigo común es el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado. Por lo tanto, el Estado no puede estar negociando, no puede estar dialogando, con quienes efectivamente están afectando dos aspectos muy fundamentales en el Estado: el primero son los derechos fundamentales (…), y el segundo es la democracia. El Estado tiene que ser coherente, tiene que haber una convicción en que esas personas tienen que cumplir, como cualquier chileno cuando comete un delito, su condena como en derecho corresponde”. Revisa la entrevista completa.