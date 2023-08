El exministro y militante del Partido Socialista (PS) Osvaldo Andrade apuntó a Revolución Democrática (RD) sobre las consecuencias que ha generado el denominado Caso Convenios en el Gobierno y sostuvo que dicha colectividad “no está cumpliendo un rol de lealtad suficiente”.

Luego de afirmar que “este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”, el también expresidente de la Cámara de Diputadas y diputados abordó sus declaraciones en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, indicando que el compromiso con la administración del presidente Gabriel Boric debe ser lo central.

“Yo creo que uno de los partidos más involucrados con el presidente (RD), de su círculo inicial, de los que fueron sus compañeros incluso en su campaña, no está cumpliendo un rol de lealtad suficiente. Y no es casual que el presidente de ese partido se disculpe. Pero no es solamente un problema de disculpa, es un problema de comportamiento político”, expresó.

Llamado al Gobierno

Andrade también criticó la gestión que ha tenido el Ejecutivo frente a la crisis y fue enfático: “No basta solo considerar la gestión de la Contraloría o del Ministerio Público, porque sin perjuicio que tiene que ser así (…), tiene un decurso que va a mantener esta situación indefinidamente o por largo tiempo. Entonces, yo creo que el Gobierno tiene que una decisión interna muy fuerte respecto de esto y si estima que aquí hay actos de corrupción, tiene que actuar en coherencia con aquello tomando decisión”.

Exministro además pidió que parte de la oposición sea emplazada: “Convocaría a la derecha a que encontráramos soluciones a estas brechas de fiscalización (…). Eso no se arregla con una comisión de gente buena o expertos, se arregla con un tema político. Convocar a la derecha, emplazarla. Hagámonos cargo del problema”.

“Este es un problema que también está involucrada la gobernación de La Araucanía que no es de Gobierno, también viene de temas anteriores. Emplacemos a la derecha en consecuencia y digamos ‘ya, juntémonos, conversémoslo y encontremos mecanismos para que esto no suceda en el futuro’. Uno lo único que recibe de la derecha es pum, pum, pum, entonces, emplacémosla ¿Por qué no?”, añadió.

Finalmente, el exministro pidió que se tomen “medidas internas”. En ese sentido, dijo “echar de menos una reunión de todos los ministros para habar de este tema, porque qué pasa si mañana aparecen otros ministerios en este lío. Esperaría que todos los ministros convocaran a sus seremis y hablaran de este tema”.

“Yo haría esas cosas y lo digo desde la perspectiva de que este es mi gobierno y quiero colaborar con eso. No tengo ninguna pretensión política, ya tengo demasiadas “ex” en mi curriculum”, sentenció.