“Este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”. De esta forma se refirió el exministro y militante del Partido Socialista (PS) Osvaldo Andrade a las controversias de que ha tenido que enfrentar la administración del presidente Gabriel Boric, sobre todo tras el destape del denominado Caso Convenios.

En entrevista con Canal 13, el también expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados confesó tener la “mejor opinión del presidente Boric”, para luego parafrasear, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y las críticas que han surgido contra el Ejecutivo desde el mismo oficialismo, “una frase de un obrero en la época de la UP (Unidad Popular), y perdónenme la expresión, que dijo: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”.

“Esa expresión muestra una línea de conducta”, añadió.

Al respecto, la periodista Priscilla Vargas le consultó si esa frase lo representa. “Por algo la estoy diciendo. No diría cosas que no me representan”, respondió.

“Ayudemos a resolver el problema, esa es mi lógica, porque este es mi gobierno, con un montón de críticas y con una generación que fue particularmente crítica con mi generación”, sentenció.