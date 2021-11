Este domingo, la ciudadanía concurrió a las urnas para escoger a sus nuevos representantes. Sin embargo, para la elección de presidentes no hubo mayoría absoluta y dos de los candidatos, José Antonio Kast y Gabriel Boric, pasaron a segunda vuelta.

El senador reelecto por la región Metropolitana, Manuel José Ossandón, afirmó que “tenemos a un candidato que habla solo de orden y otro que habla solo de cambios”. “El que sea capaz de aglutinar y dar certeza de que va a hacer cambios, pero con orden, va a ganar”.

“Yo no voy a votar por Boric, pero si tuviera que sufragar hoy, yo por el programa de Kast no voto, prefiero no participar, no estoy con ese programa”, sostuvo el senador, quien recalcó que si Kast “conversa, llega a acuerdos y amplía (el programa), perfectamente puede tener orden y cambios”.

Diversas voces señalan que los votos del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, migrarían hacia el abanderado del Partido Republicano en el balotaje. “Cuando una persona pierde (…) esos votos no los manda uno, ya que se traspasan cuando se entregan condiciones y convicciones”, dijo Ossandón.

Algunos especialistas han criticado las propuestas económicas de los dos aspirantes a La Moneda. Al respecto, el senador de la RM afirmó que ambos presidenciales “hicieron programas absolutamente improvisados para nichos, pero esto agarró vuelo y hoy día los dos están en la primera posición”.

“Ellos tienen que sentarse, abrir sus programas y, de alguna manera, darle mucha más sustentabilidad en el tiempo”, agregó. Ossandón sostuvo que la economía “no es el fuerte ni de Boric, ni de Kast, pero yo les quiero decir, en base a mi experiencia, que los técnicos se contratan”.

“Aquí lo que se necesita es una persona que sea capaz de liderar un equipo y un equipo tiene que ser técnico y político (…) Hay mucha gente en Chile que es experta en economía y que puede ser parte del equipo de Kast y de Boric, ya que ellos mismos no tienen por qué ser expertos en economía”, finalizó.