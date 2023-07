El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que la propuesta previsional de la Unión Demócrata Independiente (UDI) “no es realista” y llamó a los actores políticos a ponerse “serios”.

En entrevista con CNN Chile, el secretario de Estado dijo que “lo que no puede pasar es que alguien diga ‘queremos subir de $200 mil a $250 mil’ y no haga una propuesta razonable que permita financiar eso de forma sostenible en el tiempo”.

El titular de Economía descartó que el royalty minero pudiese ayudar en ese sentido: “De acuerdo a la información que da Dipres (Dirección de Presupuestos) y el Ministerio de Hacienda, esos recursos no se pueden destinar a la PGU (Pensión Garantizada Universal); una parte importante, además, va a regiones, y eso ya está bien especificado. Necesitamos nuevos recursos para financiar la PGU”.

PGU y pacto fiscal

El ministro hizo énfasis en que la PGU debe estar asociada a un pacto fiscal: “Lo que no puede pasar es que hagamos compromisos que no podemos sostener después de forma responsable en el tiempo”.

Además, acusó que la propuesta de la UDI “no es realista no solo por lo que dice el Gobierno; no es realista por lo que dice la OCDE y toda la experiencia internacional. Entonces, en vez de caer en este juego que, lo que hace en parte, es confundir, pongámonos serios, asumamos la situación que tenemos. Todos hemos estado en el Gobierno, así que entendemos que se necesitan más recursos, y lleguemos a un acuerdo político que nos permita tener este pacto fiscal“.

¿Qué propuso la UDI?

La Unión Demócrata Independiente presentó una propuesta a la reforma de pensiones, donde una de sus iniciativas es aumentar la PGU a $250 mil para el 90% de los pensionados de menores ingresos.

El gremialismo detalló que esta medida tendría un costo equivalente al 0,61% del PIB.

“Si tomamos la recaudación del litio, el reciente aprobado royalty minero, y agregamos eficiencia en el gasto público, podemos lograr ese porcentaje de recaudación”, afirmaron.