El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, afirmó que en la macrozona sur existen narcotraficantes dentro de las comunidades que se escudan bajo la causa mapuche.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el jefe de gabinete sostuvo que “un narco es un narco en cualquier parte de Chile y hay narcos que pueden estar en otras regiones, en otras ciudades, y que no se pueden cobijar bajo ninguna causa ciudadana que tenga adhesión, como es justamente la causa mapuche”.

La autoridad afirmó que sus declaraciones no son opiniones, sino que están basadas en datos que maneja.

Delgado también afirmó que “hay narcotraficantes dentro de comunidades que se dedican al tráfico, al cultivo, al microtráfico y a otras escalas de tráfico en la macrozona sur, inclusive en otras partes de Chile”.

“Ellos se escudan muchas veces (con la causa mapuche), porque cuando tenemos liderazgos que representan por un lado a través de videos, a través de comunicados, que son representantes de comunidades mapuche y que tienen reivindicaciones mapuche, pero por otro lado están traficando o están cultivando droga o están generando violencia a través de armamento pesado, a mí no me cabe más que pensar que estamos en presencia de grupos organizados que se esconden en una causa”, agregó.

Respecto a la posibilidad de dialogar acuerdos de paz en La Araucanía con grupos o personas que revindiquen la violencia, el ministro dijo que ve “contradictorio que alguien quiera sentarse a una mesa diálogo, a una mesa de paz, a una mesa de futuro, de esperanza, con la pistola arriba de la mesa. Una persona que se quiera sentar en esa mesa tendrá que, al menos, renunciar a la violencia y dar hechos concretos y muestras concretas de aquello”.

Leer también: En compañía de sus familias: Así fue la votación de Provoste, Narváez y Maldonado en la consulta de Unidad Constituyente

Respuesta a Kast

Finalmente, el secretario de Estado le respondió al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien sostuvo que este es el gobierno que más le ha prometido a la gente en La Araucanía y que de peor manera lo ha hecho.

“Yo no sé a qué se refiere él, no sé cuál es el análisis que puede hacer, pero me consta que estamos trabajando de una manera incansable en la macrozona sur, justamente para dar tranquilidad”, aseguró.