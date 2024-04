Ad portas de la formalización su contra, el diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado negó haber cometido violación de secreto tras la reunión que sostuvo en 2023 con el presidente Gabriel Boric, en el Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar.

El mandatario encabezó un encuentro en junio de 2023 con parlamentarios para abordar la crisis de seguridad en la Macrozona Sur.

Posteriormente, se dio a conocer que parte del encuentro fue revelado a la prensa. Esto causó molestia en personeros políticos. Tras la polémica, Mellado admitió haber grabado y filtrado el audio del encuentro.

El diputado ya fue sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados con una multa a su renta parlamentaria y una moción de censura.

Ayer, se dio a conocer que la Fiscalía Regional de Valparaíso formalizará al parlamentario por el delito de revelación de secreto el próximo martes 7 de mayo.

Reacción de Mellado

Este lunes, el diputado Mellado, en entrevista con CNN Chile, descartó haber cometido violación de secreto, indicando que el encuentro en Cerro Castillo no tenía estas características, ni tampoco era privado.

“Pudo haber sido reservada, pero no era secreta, porque si era secreta, entonces, todos los parlamentarios que dieron cuña (una declaración) ese día a la salida de Cerro Castillo habrían violado el secreto de la reunión. En toda la investigación que hizo la Fiscalía, que está en el expediente, nadie de los que estuvieron ahí han dicho que la sesión era secretar, por lo tanto, yo no he filtrado ningún secreto“, afirmó.

Al respecto, Mellado dijo que no tiene por qué ser desaforado: “Yo voy a afrontar lo que tenga que afrontar, no hay que esconderse en ninguna parte. Si efectivamente la Fiscalía me imputa hechos que tiene que cerrar una causa, bueno, ahí se verá en el día 7 (de mayo) en la mañana. Yo estoy disponible, lo he dicho siempre, no me escondo en este caso“.

“No me escondí ni para lo que tenía que hacer la Cámara de Diputados, ni tampoco mi partido y tampoco la Fiscalía. No hay que tener miedo a estas cosas, todo es un proceso que la legislación tiene prevista, y en este caso lo único que he dicho, que no he revelado secreto alguno, lo han dicho los intervinientes, la causa, por lo tanto, en eso yo quedo muy tranquilo“, sentenció.