“No es un propuesta de Constitución que nos una y que nos permita encontrarnos, sino que nos divide”. De esta forma se refirió la expresidenta Michelle Bachelet a la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada por la ciudadanía el próximo domingo 17 de diciembre.

Esta semana, se dio a conocer un spot para la franja electoral de la opción En contra, donde la otrora mandataria llamaba a rechazar al texto, e indicando que la eventual futura Carta Magna significaría un retroceso en derechos para las mujeres.

En entrevista con Influyentes de CNN Chile, la exjefa de Estado explicó sus razones.

Los argumentos de Bachelet

En primera instancia, Michelle Bachelet sostuvo que la propuesta no es un texto “que nos una y que nos permita encontrarnos, sino que nos divide. Tiene una sola mirada de un solo color político, que es lo mismo que se criticó por la gente que votó Rechazo de lo que había pasado con el segundo proyecto constitucional -yo mandé primer proyecto-s”.

“La verdad es que la Constitución tiene que ser algo más genérico (…), que permita que coexistan distintos puntos de vista, distintas miradas. Y, por otro lado, que permita que sean los distintos poderes del Estado los que jueguen su rol adecuadamente”, agregó.

AFP e Isapres

Respecto al contenido, la expresidenta comentó en primera instancia que el texto “constitucionaliza algunos modelos del país que no son de rango constitucional, porque constitucionaliza las AFP e Isapres, que son, además, quienes no han estado exactamente brindando pensiones muy satisfactorias. Las Isapres en la media crisis que tienen, aunque se cambie de nombre, porque me refiero al modelo de lo que está ahí”.

En ese sentido, afirmó que “se impide que puedan reformar esos sistemas”.

#InfluyentesCNN | Michelle Bachelet: "Esta propuesta constitucionaliza algunos modelos que no son de rango constitucional -las AFP, las Isapres-, con lo cual se impide que puedan reformarse" 📺 Transmisión en vivo: https://t.co/uckZCNo3R8 pic.twitter.com/kPDBAuCAaB — CNN Chile (@CNNChile) December 8, 2023

Participación política de las mujeres e igualdad salarial

Un segundo punto que abordó Bachelet tiene relación con la participación política de las mujeres. Según la expresidenta, el texto “pone lo que aprobamos en mi gobierno en la ley electoral, que era este equilibrio de candidaturas 40%-60%, pero la Constitución debiera ser un marco que permitiera (..). Por lo tanto, si tú lo pones, lo que pareciera ser como un avance, porque en la Constitución de 1980 no se planteaba, al final es el techo, o sea, tú no puedes aspirar a más“.

En ese sentido, la expresidenta indicó que la propuesta “genera en dos elecciones tan solo este equilibrio. Luego el equilibrio desaparece”.

También, sostuvo, que “los que dicen que habla de igualdad salarial, parece que no han leído el proyecto, porque no habla de igualdad salarial. En el anteproyecto de los expertos decía igualdad salarial y los consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano lo sacaron”.

“Lo que ponen es que prohíbe la discriminación arbitraria, que no es lo mismo que igualdad salarial”, agregó.

Bachelet además afirmó que el texto “impide -porque al no nombrarlo lo impide- lo que hoy día existen, que son negociaciones colectivas de supraempresas, por ejemplo, el rubro de los panificadores o las manipuladoras de alimentos, querían sin posibilidad (…). Entonces, limita derecho de los trabajadores”.

“Uno de los problemas de esa propuesta es que tiene hermosos titulares, pero (tiene) letra chica que al final le quita la posibilidad”, reflexionó.

“Se dice que las mujeres tendrán derecho a sala cuna gratuita universal financiada por el Estado. En Chile hoy día la ley es que en toda empresa con más de 20 mujeres, el empleador es el que tiene que garantizar la sala cuna. Yo cuando trabajaba podía pagar una sala cuna para mi hija, para que gente que no pudiera pagar, tuviera sala cuna gratuita”, continuó.

En ese sentido, la expresidente indicó que “estaría muy bien que pudiera ser universal si tuviéramos la tasa de impuestos que tienen los países nórdicos, pero con lo que tenemos nosotros no da. Entonces, es una promesa que no se va a cumplir”.

“Sabemos todos que las contribuciones por la primera vivienda solamente paga un porcentaje menor, la gente que tiene más recursos. La gran mayoría no paga contribuciones, pero lo que busca (la propuesta) es eliminar las contribuciones, que hay municipios que el 90% de su financiamiento depende de eso”, añadió.

“Entonces, por un lado, decimos ‘queremos más seguridad’, por otro lado, le vamos a quitar recursos a esos municipios y de nuevo dice ‘el Estado compensará’, como que el Estado (…), pero no hay recursos así para todo”, agregó.

Finalmente, Michelle Bachelet afirmó que “otro problema que tiene esta propuesta es que debilita extraordinariamente al Estado, le quita una cantidad de posibilidades que hoy día se fijan por reglamento. Por ejemplo, la Ley de Drogas podría ser declarada inconstitucional (…). Incorpora palabras precisas y algo más que algunos dicen que tiene el riesgo de dificultar la lucha contra el narcotráfico”.

#InfluyentesCNN | Michelle Bachelet explica sus reparos al proyecto de nueva Constitución: "Los que dicen que habla de igualdad salarial, parece que no han leído el proyecto" 📺 Transmisión en vivo: https://t.co/uckZCNo3R8 pic.twitter.com/or5WDgsf4P — CNN Chile (@CNNChile) December 8, 2023

Aborto en tres causales

Respecto a la polémica en torno a la ley de aborto en tres causales, Bachelet afirmó que “miembros importantes del Partido Republicano han dicho que con esto se busca derogarla, declarar inconstitucional la ley llamada de tres causales, o la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales”.

Entonces, “el problema es que la gente dice eso (que la propuesta no afectará a dicha ley), pero vamos la historia”, continuó: “Acordémonos que fue el primer proyecto de ley que yo envíe en el segundo gobierno y se demoró hasta septiembre del último año de gobierno en poder ser aprobado; y la argumentación que se usó por la derecha, que no aprobó la píldora del día después, las tres causales ni muchos de estos proyectos que buscan entregarle mayor autonomía a las mujeres y que puedan tomar sus propias decisiones de situaciones dolorosas como puede ser el interrumpir un embarazo, justamente utilizaron los argumentos que salen en este proyecto”.

“Son dos frases que parecieran inocuas, pero la verdad es que son las que se usaron en todo momento: el que niño es todo menor de 18 años y el derecho de quién está por nacer, que va más allá de la Constitución de 1980”, añadió.

La expresidente afirmó que ambos argumentos han sido utilizados en distintas oportunidades de discusión política en temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos.

“Entonces, primero, no estamos mintiendo. Segundo, no estamos hablando fantasiosamente. Tenemos datos concretos de que esto se ha intentado utilizar muchas veces”, añadió.

#InfluyentesCNN | “La vida de quien está por nacer”: ¿Está en riesgo el aborto en tres causales? Bachelet: "Tenemos datos concretos de que esto se ha intentado usar muchas veces. Si queda así, el riesgo de que lo declaren inconstitucional es muy grave" 📺 Transmisión en vivo:… pic.twitter.com/znOVMSkV4r — CNN Chile (@CNNChile) December 8, 2023

Acceso a la justicia

Finalmente, Bachelet sostuvo que “en la parte del acceso a la justicia, habla de una defensoría para las víctimas gratuita, pero los casos que va a ser gratuita son para los casos de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y corrupción. El resto no. ¿Y las mujeres de qué son víctimas? Son víctimas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de robo con violencia”.

“Entonces, hay gente que dice que se escribió con mano de mujer, pero la verdad es que yo la he leído hasta el cansancio y no sé cuál fue la mano de mujer, salvo que se hizo de forma paritaria”, concluyó.

Revisa la entrevista completa: