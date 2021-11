Durante la tarde de este miércoles, un comunero mapuche falleció en Cañete, en la región del Biobío, tras un aparente enfrentamiento con agentes militares. Las Fuerzas Armadas se encuentran en la zona debido al Estado de Emergencia establecido por el presidente Sebastián Piñera.

El diputado Miguel Mellado (RN) sostuvo que el sector donde ocurrieron los hechos era ocupado por guerrillas, una de las cuales “fue a enfrentarse a Carabineros y las Fuerzas Armadas”. “Esta gente está acostumbrada a sembrar el terror en personas inocentes, pero se encontraron con las Fuerzas Armadas”.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario aseguró que “estos niños no andaban rezando ahí, estaban disparándole a las Fuerzas de Orden”. “La guerrilla sigue ahí adentro y están tratando de torear a los militares durante un Estado de Excepción”.

A inicios de esta semana, el presidente Piñera envió al Congreso una solicitud para extender el Estado de emergencia en la macrozona sur por 15 días más. Al respecto, el diputado Mellado sostuvo que “la gente humilde se siente segura con las Fuerzas Armadas controlando carreteras y rutas interiores”.

El diputado manifestó que “van a seguir habiendo atentados porque estos terroristas son bien ingeniosos en buscar ciertos lugares para poder acertar sus golpes”. Sin embargo, destacó que, gracias al Estado de Excepción establecido por el presidente, estos hechos “han ocurrido menos”.

“No hay conflicto mapuche, las comunidades mapuche no son violentas, estos son terroristas que ocupan la causa mapuche para hacer daños a chilenos, y eso ténganlo claro. No existe causa mapuche aquí, porque o si no sería solamente recuperación territorial y no armas de fuego”, agregó.